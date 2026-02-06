Kontrolerako saioa
Pradalesek eta Sanchezek adostuta, goi mailako bilerak egingo dituzte Aldebiko Lankidetza Batzordeak eta Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoak aurki

Urtarrilaren 27ko bileran Espainiako presidentearekin adostutako bi hitzordu horiek Aste Santua baino lehen izango direla iragarri du lehendakariak. Halaber, nabarmendu du errespetuan eta erantzukizunean oinarritutako politika egiten jarraituko dutela.

Imanol Pradales lehendakaria
Agentziak | EITB

Kontrolerako saioa egin dute ostiral honetan Legebiltzarrean. Bertan Imanol Pradales lehendakariak arlo politikoan urte honek orain arte emandakoa ekarri du gogora, eta nabarmendu du errespetuan eta erantzukizunean oinarritutako politika egiten jarraituko dutela.

