Pradalesek eta Sanchezek adostuta, goi mailako bilerak egingo dituzte Aldebiko Lankidetza Batzordeak eta Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoak aurki
Urtarrilaren 27ko bileran Espainiako presidentearekin adostutako bi hitzordu horiek Aste Santua baino lehen izango direla iragarri du lehendakariak. Halaber, nabarmendu du errespetuan eta erantzukizunean oinarritutako politika egiten jarraituko dutela.
Kontrolerako saioa egin dute ostiral honetan Legebiltzarrean. Bertan Imanol Pradales lehendakariak arlo politikoan urte honek orain arte emandakoa ekarri du gogora, eta nabarmendu du errespetuan eta erantzukizunean oinarritutako politika egiten jarraituko dutela.
"Alarmismoetan ez erortzeko" eskatu du Martinezekek, eta iraungitako txertoak segurtasunarentzako mehatxu ez direla ziurtatu du
Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak EH Bilduk eta Voxek egindako galderei erantzun die ostiral honetan Eusko Legebiltzarrean egindako kontrol saioan.
Garikoitz Aspiazu 'Txeroki' ETAko buruzagi ohia astelehenetik ostiralera aterako da espetxetik
'Txeroki' 2008.urtean atxilotu zuten Frantzian eta 400 urtetik gorako zigorra betetzen ari da hainbat atentaturengatik. 2024an Frantziako Lannemezan espetxetik Martuteneko espetxera eraman zuten.
Albiste izango dira: Urteko lehen kontrol saioa Eusko Legebiltzarrean, Errege Kopako finalerdien zozketa zuzenean eta Leonardo borraska
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Itxasok lehendakaria kritikatu du “proiekturik gabeko etxebizitzak” iragartzeagatik
Kritikak kritika, Etxebizitza sailburuak esan du EAJ-PSE koalizio-gobernua "funtzionatzen" ari dela eta legealdi honetan atzean geratu direla etxebizitza-politikan iraganean izandako "desadostasun handiak".
Asensiok tonua apaldu eta "normaltasunaren barruan" kokatu ditu Mendozari egindako kritikak
Ayesa operazioa dela eta, buruzagi sozialistak "lidergo falta" egotzi zion Gipuzkoako diputatu nagusiari. Biharamunean, Asensiok esan du "gai zehatzetan" iritzi ezbedinak izatea "normaltasunaren barruan" dagoela.
Martxoaren 3ko sarraskia gogoan mantentzeko helburua duen "Amets berriak" abestia aurkeztu dute
Martxoaren 3an Gasteizen izandako sarraskiaren 50. urteurrena ospatzeko aste gutxi falta direnean, Martxoak 3 elkarteak "Amets berriak" abestia aurkeztu du. Letra Karmele Jaiok idatzi du eta Idoia Asurmendik interpretatu.
Hezkuntza sailburuak LHko euskal eredua goraipatu du, Sanchezek horien irekiera mugatzeko asmoa iragarri ondoren
Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak Euskadiko Lanbide Heziketaren "kalitatezko eredu inklusiboa" goraipatu du, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari emandako erantzunean. Horren arabera, Lanbide Heziketako ikastetxe pribatuen irekierari "mugak jartzeko" eta prestakuntzaren kalitatea "blindatzen jarraitzeko" errege-dekretua sortuko da.
Justizia Administrazioan euskara sustatzea eskatzen duen ekimena atera dute aurrera EAJk eta PSE-EEk
Administrazio publikoan euskararen eskakizuna blindatu ahal izateko legearen negoziazioan jarrerak urrunduta dituztenean, jeltzaleek eta sozialistek bat egin dute gaur Legebiltzarrean euskararekin lotutako ekimen batean.
CCOOk ELAri eta LABi eskatu die LGSri buruzko estrategia "birbideratzeko"
Unai Sordoren arabera, "gutxieneko soldata bat izan behar du, eta gero negoziazio kolektiboak lurrera jaitsi behar du baloia" lurraldeetan. CCOOko idazkari nagusiak mobilizaziorako deia egin du, hitzarmeneko gutxieneko soldatak lortzeko.