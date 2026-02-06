Vacunas caducadas
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Martínez pide "no caer en alarmismos" y dice que "no hay amenaza para la seguridad por administrar vacunas caducadas"

El consejero de Salud del Gobierno Vasco ha respondido a las preguntas que EH Bildu y Vox le han realizado al respeto en el pleno de control de este viernes en el Parlamento Vasco.
Alberto martinez
Alberto Martínez.
Euskaraz irakurri: "Alarmismoetan ez erortzeko" eskatu du Martinezekek, eta iraungitako txertoak segurtasunarentzako mehatxu ez direla ziurtatu du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha reclamado a los partidos de la oposición que no se caiga en "alarmismos forzados o sobreactuados" con el caso de las vacunas caducadas que, ha insistido, no supuso ningún riesgo sanitario.

Martínez ha respondido en el pleno de control que este viernes celebra el Parlamento Vasco a varias preguntas de la oposición sobre el caso de la inoculación de vacunas caducadas.

El consejero ha asegurado que la incidencia "está encauzada" y, tras admitir que es algo que nunca debería haber ocurrido, ha recordado que se está trabajando "minuciosamente" para esclarecer las circunstancias para introducir medidas correctoras que eviten que esto "nunca más se repita".

"Ningún riesgo sanitario"

Ha insistido en varias ocasiones en que en la inoculación de las vacunas caducadas no supuso ningún riesgo para las personas, en su mayoría bebés, que las recibieron. "La seguridad estuvo plenamente garantizada en todo momento", ha zanjado.

Martínez ha reiterado que cuando el Departamento tuvo conocimiento de la inoculación de vacunas caducadas su prioridad fue la de disponer de un "criterio riguroso" para hacer una comunicación a las familias.

Ha valorado la gestión realizada por Osakidetza como "coherente con los principios que rigen la gestión de cualquier incidencia sanitaria", por su "rigor, seguridad, prudencia, responsabilidad, proactividad y transparencia".

Martínez ha expresado su "asombro" por que una de las parlamentarias que le han preguntado este viernes en el pleno de control haya sido Rebeka Ubera, de EH Bildu, cuando ella tuvo, ha dicho, "información directa, de primera mano", por una llamada telefónica suya.

Durante el debate, la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha expresado su preocupación por que hubo niños que estuvieron "desprotegidos" por unas vacunas fallidas y por que profesionales de Osakidetza están siendo "señalados" y se han convertido en las "segundas víctimas" de este caso.

Ubera ha dicho que este episodio de las vacunas confirma que Osakidetza necesita orto modelo de gestión, "menos enfocado al marketing y dirigido a solucionar sus problemas estructurales".

Pradales: "con rigor"

En respuesta a otra pregunta del PP, el lehendakari, Imanol Pradales, también se ha referido a esta cuestión de las vacunas y ha defendido la actuación del Departamento y de Osakidetza, que actuaron "con rigor".

Pradales ha vuelto a reconocer la gravedad de lo sucedido y que por ello lo primero que se hizo fue pedir perdón a la sociedad y a los afectados, algo que, ha recordado, pidieron él mismo y el consejero.

El lehendakari ha criticado al presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés, por "sembrar sospechas" y "generar alarmismos" y desconfianza de manera "infundada", y ha contrapuesto un titular de un medio de comunicación especializado que hablaba de que con la actuación del consejero quedaba patente que "deontología médica y política son compatibles" con que el PP "sigue empeñado en demostrar que demagogia y política también son compatibles".

Al responder también a las críticas del parlamentario de Sumar, Jon Hernández, Pradales ha apreciado que la oposición sea exigente con el Gobierno Vasco, pero le ha invitado a serlo también con la gestión que hace en materia de salud su propio partido en el Ministerio de Sanidad.

Ha afirmado que las huelgas de médicos "las está provocando la ministra de Sanidad, que ha aprobado un estatuto marco sin el acuerdo de los médicos", tras lo que ha dicho que está esperando a que el Ministerio dé respuesta a las ocho propuestas planteadas por el Gobierno Vasco para paliar la falta de médicos.

Amaia Martínez, de Vox, también ha hablado de que estas vacunas provocaron "vulnerabilidad inmunitaria" a decenas de niños y que el caso muestra el "verdadero caos organizativo" en Osakidetza por culpa de una "pésima política sanitaria".

Osakidetza Gobierno Vasco Parlamento Vasco Partidos Políticos Vacunas Política

Te puede interesar

Begoña Pedrosa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La consejera de Educación defiende el modelo vasco de FP "inclusivo y de calidad" ante el anuncio de Sánchez para limitar nuevos centros privados

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha destacado el modelo de FP “inclusivo y de calidad” de Euskadi, en su respuesta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la creación de un real decreto para "poner límites" a la apertura de centros privados de Formación Profesional y "seguir blindando" la calidad de esta formación.
Cargar más
Publicidad
X