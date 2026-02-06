Martínez pide "no caer en alarmismos" y dice que "no hay amenaza para la seguridad por administrar vacunas caducadas"
El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha reclamado a los partidos de la oposición que no se caiga en "alarmismos forzados o sobreactuados" con el caso de las vacunas caducadas que, ha insistido, no supuso ningún riesgo sanitario.
Martínez ha respondido en el pleno de control que este viernes celebra el Parlamento Vasco a varias preguntas de la oposición sobre el caso de la inoculación de vacunas caducadas.
El consejero ha asegurado que la incidencia "está encauzada" y, tras admitir que es algo que nunca debería haber ocurrido, ha recordado que se está trabajando "minuciosamente" para esclarecer las circunstancias para introducir medidas correctoras que eviten que esto "nunca más se repita".
"Ningún riesgo sanitario"
Ha insistido en varias ocasiones en que en la inoculación de las vacunas caducadas no supuso ningún riesgo para las personas, en su mayoría bebés, que las recibieron. "La seguridad estuvo plenamente garantizada en todo momento", ha zanjado.
Martínez ha reiterado que cuando el Departamento tuvo conocimiento de la inoculación de vacunas caducadas su prioridad fue la de disponer de un "criterio riguroso" para hacer una comunicación a las familias.
Ha valorado la gestión realizada por Osakidetza como "coherente con los principios que rigen la gestión de cualquier incidencia sanitaria", por su "rigor, seguridad, prudencia, responsabilidad, proactividad y transparencia".
Martínez ha expresado su "asombro" por que una de las parlamentarias que le han preguntado este viernes en el pleno de control haya sido Rebeka Ubera, de EH Bildu, cuando ella tuvo, ha dicho, "información directa, de primera mano", por una llamada telefónica suya.
Durante el debate, la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha expresado su preocupación por que hubo niños que estuvieron "desprotegidos" por unas vacunas fallidas y por que profesionales de Osakidetza están siendo "señalados" y se han convertido en las "segundas víctimas" de este caso.
Ubera ha dicho que este episodio de las vacunas confirma que Osakidetza necesita orto modelo de gestión, "menos enfocado al marketing y dirigido a solucionar sus problemas estructurales".
Pradales: "con rigor"
En respuesta a otra pregunta del PP, el lehendakari, Imanol Pradales, también se ha referido a esta cuestión de las vacunas y ha defendido la actuación del Departamento y de Osakidetza, que actuaron "con rigor".
Pradales ha vuelto a reconocer la gravedad de lo sucedido y que por ello lo primero que se hizo fue pedir perdón a la sociedad y a los afectados, algo que, ha recordado, pidieron él mismo y el consejero.
El lehendakari ha criticado al presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés, por "sembrar sospechas" y "generar alarmismos" y desconfianza de manera "infundada", y ha contrapuesto un titular de un medio de comunicación especializado que hablaba de que con la actuación del consejero quedaba patente que "deontología médica y política son compatibles" con que el PP "sigue empeñado en demostrar que demagogia y política también son compatibles".
Al responder también a las críticas del parlamentario de Sumar, Jon Hernández, Pradales ha apreciado que la oposición sea exigente con el Gobierno Vasco, pero le ha invitado a serlo también con la gestión que hace en materia de salud su propio partido en el Ministerio de Sanidad.
Ha afirmado que las huelgas de médicos "las está provocando la ministra de Sanidad, que ha aprobado un estatuto marco sin el acuerdo de los médicos", tras lo que ha dicho que está esperando a que el Ministerio dé respuesta a las ocho propuestas planteadas por el Gobierno Vasco para paliar la falta de médicos.
Amaia Martínez, de Vox, también ha hablado de que estas vacunas provocaron "vulnerabilidad inmunitaria" a decenas de niños y que el caso muestra el "verdadero caos organizativo" en Osakidetza por culpa de una "pésima política sanitaria".
Te puede interesar
Iriarte, sobre la tasa turística: "Es una medida que llega tarde, aun así la analizaremos y actuaremos con responsabilidad"
La portavoz de EH Bildu en Gipuzkoa ha señalado que la coalición abertzale llevaba tiempo reivindicando esa medida. "En todo caso, a parte de aplicar una tasa turística, hay que hacer una reflexión sobre el modelo de turismo", ha destacado.
El exdirigente de ETA, Garikoitz Aspiazu, ‘Txeroki’, saldrá de prisión de lunes a viernes
‘Txeroki’ está condenado a cientos de años de prisión por distintos atentados. En 2024 fue trasladado desde la prisión francesa de Lannemezan a la cárcel de Martutene.
La Comisión Bilateral de Cooperación y la Comisión Mixta de Concierto Económico se reunirán próximamente, tal y como pactaron Sánchez y Pradales
El lehendakari ha destacado en el pleno de control de este viernes la importancia de estas dos citas acordadas para antes de Semana Santa y ha señalado que seguirán haciendo una política basada en el respeto y la responsabilidad.
Será noticia: Primera sesión de control del año, sorteo de semifinales de la Copa del Rey en directo y la borrasca Leonardo
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Itxaso afea al lehendakari por "ir a sacarse una foto" y anunciar nuevas viviendas "sin proyecto"
Pese a la crítica, el consejero vasco de Vivienda asegura que el Gobierno de coalición PNV-PSE "está funcionando" y que en esta legislatura han quedado atrás "las grandes desavenencias" del pasado en política de vivienda.
Asensio rebaja a "discrepancias puntuales" sus críticas a Mendoza por la operación Ayesa
Un día después de que reprochara a Mendoza "falta de empuje y liderazgo", el dirigente socialista ha insistido en que tener opiniones diferentes en "temas concretos" está "dentro de la normalidad".
La consejera de Educación defiende el modelo vasco de FP "inclusivo y de calidad" ante el anuncio de Sánchez para limitar nuevos centros privados
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha destacado el modelo de FP “inclusivo y de calidad” de Euskadi, en su respuesta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la creación de un real decreto para "poner límites" a la apertura de centros privados de Formación Profesional y "seguir blindando" la calidad de esta formación.
Presentan "Amets berriak", una canción para mantener en el recuerdo la masacre del 3 de marzo
A pocas semanas de que se celebre el 50 aniversario de la masacre del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz, la asociación Martxoak 3 ha presentado la canción "Amets berriak". La letra ha sido escrita por Karmele Jaio y la interpreta Idoia Asurmendi.
PNV y PSE sacan adelante una iniciativa para "estimular el uso del euskera" en la Administración de Justicia
El acuerdo entre jeltzales y socialistas llega en una momento en el que cada uno trabaja por separado en la ley de normalización lingüística para blindar el euskera en los procesos de empleo público.