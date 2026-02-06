El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha reclamado a los partidos de la oposición que no se caiga en "alarmismos forzados o sobreactuados" con el caso de las vacunas caducadas que, ha insistido, no supuso ningún riesgo sanitario.



Martínez ha respondido en el pleno de control que este viernes celebra el Parlamento Vasco a varias preguntas de la oposición sobre el caso de la inoculación de vacunas caducadas.



El consejero ha asegurado que la incidencia "está encauzada" y, tras admitir que es algo que nunca debería haber ocurrido, ha recordado que se está trabajando "minuciosamente" para esclarecer las circunstancias para introducir medidas correctoras que eviten que esto "nunca más se repita".



"Ningún riesgo sanitario"

Ha insistido en varias ocasiones en que en la inoculación de las vacunas caducadas no supuso ningún riesgo para las personas, en su mayoría bebés, que las recibieron. "La seguridad estuvo plenamente garantizada en todo momento", ha zanjado.



Martínez ha reiterado que cuando el Departamento tuvo conocimiento de la inoculación de vacunas caducadas su prioridad fue la de disponer de un "criterio riguroso" para hacer una comunicación a las familias.



Ha valorado la gestión realizada por Osakidetza como "coherente con los principios que rigen la gestión de cualquier incidencia sanitaria", por su "rigor, seguridad, prudencia, responsabilidad, proactividad y transparencia".



Martínez ha expresado su "asombro" por que una de las parlamentarias que le han preguntado este viernes en el pleno de control haya sido Rebeka Ubera, de EH Bildu, cuando ella tuvo, ha dicho, "información directa, de primera mano", por una llamada telefónica suya.

Durante el debate, la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha expresado su preocupación por que hubo niños que estuvieron "desprotegidos" por unas vacunas fallidas y por que profesionales de Osakidetza están siendo "señalados" y se han convertido en las "segundas víctimas" de este caso.



Ubera ha dicho que este episodio de las vacunas confirma que Osakidetza necesita orto modelo de gestión, "menos enfocado al marketing y dirigido a solucionar sus problemas estructurales".





Pradales: "con rigor"

En respuesta a otra pregunta del PP, el lehendakari, Imanol Pradales, también se ha referido a esta cuestión de las vacunas y ha defendido la actuación del Departamento y de Osakidetza, que actuaron "con rigor".



Pradales ha vuelto a reconocer la gravedad de lo sucedido y que por ello lo primero que se hizo fue pedir perdón a la sociedad y a los afectados, algo que, ha recordado, pidieron él mismo y el consejero.



El lehendakari ha criticado al presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés, por "sembrar sospechas" y "generar alarmismos" y desconfianza de manera "infundada", y ha contrapuesto un titular de un medio de comunicación especializado que hablaba de que con la actuación del consejero quedaba patente que "deontología médica y política son compatibles" con que el PP "sigue empeñado en demostrar que demagogia y política también son compatibles".



Al responder también a las críticas del parlamentario de Sumar, Jon Hernández, Pradales ha apreciado que la oposición sea exigente con el Gobierno Vasco, pero le ha invitado a serlo también con la gestión que hace en materia de salud su propio partido en el Ministerio de Sanidad.



Ha afirmado que las huelgas de médicos "las está provocando la ministra de Sanidad, que ha aprobado un estatuto marco sin el acuerdo de los médicos", tras lo que ha dicho que está esperando a que el Ministerio dé respuesta a las ocho propuestas planteadas por el Gobierno Vasco para paliar la falta de médicos.



Amaia Martínez, de Vox, también ha hablado de que estas vacunas provocaron "vulnerabilidad inmunitaria" a decenas de niños y que el caso muestra el "verdadero caos organizativo" en Osakidetza por culpa de una "pésima política sanitaria".