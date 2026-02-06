"Alarmismoetan ez erortzeko" eskatu du Martinezekek, eta iraungitako txertoak segurtasunarentzako mehatxu ez direla ziurtatu du
Alberto Martinez Osasun sailburuak oposizioko alderdiei eskatu die ez erortzeko "alarmismo behartu edo gainantzeztuetan" iraungitako txertoen kontuan, eta berretsi du, ez zela osasunarentzat inongo arriskurik izan.
Martinezek ostiral honetan Eusko Legebiltzarreako kontrol saioan erantzun die oposizioak gaiaren ingruan egindako hainbat galderei.
Sailburuak ziurtatu duenez intzidentzia "bideratuta" dago, eta, inoiz gertatu behar izan ez zuen zerbait izan dela onartu ondoren, gogoratu du "xehetasun osoz" ari direla lanean gertatutako aztertzen eta halakorik "berriro inoiz gerta ez dadin" ezarri beharreko neurri zuzentzaileak ezartzen.
"Osasun-arriskurik ez"
Martinezek behin baino gehiagotan azpimarratu du iraungitako txertoak inokulatzeak ez ziela txertatutako pertsonen osasuna arriskuan jarri, ez helduena, ez haurtxoena. "Segurtasuna guztiz bermatuta egon da momentu oro", esan du.
Martinezek nabarmendu duenez, sailak iraungitako txertoak inokulatu zirela jakin zuenetik, familiei gertatutako jakinarazi aurretik osasun-segurtasunerako arlo desberdinen "irizpide zehatz bat" lortzea izan zen lehentasun osoa.
Oskidetzaren kudeaketa "edozein osasun-intzidentziaren kudeaketan izan beharreko printzipioekiko koherentea" izan dela adierazi du, "zehaztasuna, segurtasuna, zuhurtzia, ardura, proaktibotasuna eta gardentasuna" izan direla ardatz.

Garikoitz Aspiazu 'Txeroki' ETAko buruzagi ohia astelehenetik ostiralera aterako da espetxetik
'Txeroki' 2008.urtean atxilotu zuten Frantzian eta 400 urtetik gorako zigorra betetzen ari da hainbat atentaturengatik. 2024an Frantziako Lannemezan espetxetik Martuteneko espetxera eraman zuten.
Pradalesek eta Sanchezek adostuta, goi mailako bilerak egingo dituzte Aldebiko Lankidetza Batzordeak eta Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoak aurki
Urtarrilaren 27ko bileran Espainiako presidentearekin adostutako bi hitzordu horiek Aste Santua baino lehen izango direla iragarri du lehendakariak. Halaber, nabarmendu du errespetuan eta erantzukizunean oinarritutako politika egiten jarraituko dutela.
Albiste izango dira: Urteko lehen kontrol saioa Eusko Legebiltzarrean, Errege Kopako finalerdien zozketa zuzenean eta Leonardo borraska
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Itxasok lehendakaria kritikatu du “proiekturik gabeko etxebizitzak” iragartzeagatik
Kritikak kritika, Etxebizitza sailburuak esan du EAJ-PSE koalizio-gobernua "funtzionatzen" ari dela eta legealdi honetan atzean geratu direla etxebizitza-politikan iraganean izandako "desadostasun handiak".
Asensiok tonua apaldu eta "normaltasunaren barruan" kokatu ditu Mendozari egindako kritikak
Ayesa operazioa dela eta, buruzagi sozialistak "lidergo falta" egotzi zion Gipuzkoako diputatu nagusiari. Biharamunean, Asensiok esan du "gai zehatzetan" iritzi ezbedinak izatea "normaltasunaren barruan" dagoela.
Martxoaren 3ko sarraskia gogoan mantentzeko helburua duen "Amets berriak" abestia aurkeztu dute
Martxoaren 3an Gasteizen izandako sarraskiaren 50. urteurrena ospatzeko aste gutxi falta direnean, Martxoak 3 elkarteak "Amets berriak" abestia aurkeztu du. Letra Karmele Jaiok idatzi du eta Idoia Asurmendik interpretatu.
Hezkuntza sailburuak LHko euskal eredua goraipatu du, Sanchezek horien irekiera mugatzeko asmoa iragarri ondoren
Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak Euskadiko Lanbide Heziketaren "kalitatezko eredu inklusiboa" goraipatu du, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari emandako erantzunean. Horren arabera, Lanbide Heziketako ikastetxe pribatuen irekierari "mugak jartzeko" eta prestakuntzaren kalitatea "blindatzen jarraitzeko" errege-dekretua sortuko da.
Justizia Administrazioan euskara sustatzea eskatzen duen ekimena atera dute aurrera EAJk eta PSE-EEk
Administrazio publikoan euskararen eskakizuna blindatu ahal izateko legearen negoziazioan jarrerak urrunduta dituztenean, jeltzaleek eta sozialistek bat egin dute gaur Legebiltzarrean euskararekin lotutako ekimen batean.
CCOOk ELAri eta LABi eskatu die LGSri buruzko estrategia "birbideratzeko"
Unai Sordoren arabera, "gutxieneko soldata bat izan behar du, eta gero negoziazio kolektiboak lurrera jaitsi behar du baloia" lurraldeetan. CCOOko idazkari nagusiak mobilizaziorako deia egin du, hitzarmeneko gutxieneko soldatak lortzeko.