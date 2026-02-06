Txerto iraungiak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

"Alarmismoetan ez erortzeko" eskatu du Martinezekek, eta iraungitako txertoak segurtasunarentzako mehatxu ez direla ziurtatu du

Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak EH Bilduk eta Voxek egindako galderei erantzun die ostiral honetan Eusko Legebiltzarrean egindako kontrol saioan.
Alberto martinez
Alberto Martinez.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Alberto Martinez Osasun sailburuak oposizioko alderdiei eskatu die ez erortzeko "alarmismo behartu edo gainantzeztuetan" iraungitako txertoen kontuan, eta berretsi du, ez zela osasunarentzat inongo arriskurik izan. 

Martinezek ostiral honetan Eusko Legebiltzarreako kontrol saioan erantzun die oposizioak gaiaren ingruan egindako hainbat galderei. 

Sailburuak ziurtatu duenez intzidentzia "bideratuta" dago, eta, inoiz gertatu  behar izan ez zuen zerbait izan dela onartu ondoren, gogoratu du "xehetasun osoz" ari direla lanean gertatutako aztertzen eta halakorik "berriro inoiz gerta ez dadin" ezarri beharreko neurri zuzentzaileak ezartzen. 

"Osasun-arriskurik ez"

Martinezek behin baino gehiagotan azpimarratu du iraungitako txertoak inokulatzeak ez ziela txertatutako pertsonen osasuna arriskuan jarri, ez helduena, ez haurtxoena. "Segurtasuna guztiz bermatuta egon da momentu oro", esan du. 

Martinezek nabarmendu duenez, sailak iraungitako txertoak inokulatu zirela jakin zuenetik, familiei gertatutako jakinarazi aurretik osasun-segurtasunerako arlo desberdinen "irizpide zehatz bat" lortzea izan zen lehentasun osoa. 

Oskidetzaren kudeaketa "edozein osasun-intzidentziaren kudeaketan izan beharreko printzipioekiko koherentea" izan dela adierazi du, "zehaztasuna, segurtasuna, zuhurtzia, ardura, proaktibotasuna eta gardentasuna" izan direla ardatz. 

 

(informazioa osatzeko lanean ari gara)

Osakidetza Eusko Jaurlaritza Eusko Legebiltzarra Alderdi Politikoak Txertoak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X