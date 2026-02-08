Hoy es noticia
ELECCIONES AUTONÓMICAS
Abiertos los colegios electorales en Aragón

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hauteslekuak zabalik Aragoin
EITB

Última actualización

Un total de 1 036 325 aragoneses y aragonesas están llamadas a votar este domingo en unas elecciones anticipadas, las primeras de la historia, que dilucidarán la nueva composición de las Cortes de Aragón. 

SAN SEBASTIÁN, 07/02/2026.- La familia del histórico dirigente socialista asesinado por ETA Fernando Múgica ha celebrado un acto este sábado en el cementerio de Polloe de San Sebastián para conmemorar el 30 aniversario de su muerte. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Rubén Múgica reprocha a un "desmemoriado" Sánchez haber convertido "la acción de gobierno en un mercadillo"

Familia, cargos institucionales y dirigentes del PSE-EE han recordado este sábado a Fernando Múgica, el histórico socialista vasco asesinado por ETA hace 30 años. En el acto celebrado en el cementerio de Polloe de San Sebastián, su hijo Rubén Múgica ha criticado que un "desmemoriado" Pedro Sánchez  ha convertido "la acción de gobierno" en un "mercadillo" con "los herederos de los criminales" a los que muestra "como socios", mientras tacha de "fachas" a quienes discrepan, al tiempo que ha exigido "igualdad" para las víctimas del terrorismo, y a la izquierda abertzale que "digan los nombres y los apellidos de los asesinos, que sin duda conocen".
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EH Bildu denuncia que el Estado aún no ha reconocido su papel en el 3 de marzo en Vitoria

Con motivo del 50 aniversario de la masacre del 3 de marzo, EH Bildu ha presentado su exposición de carteles y el acto que celebrará ese día. La coalición ha recordado que aquellas reivindicaciones laborales del 76, hoy en día siguen muy presentes, así como el autoritarismo de la época y han señalado a Trump y a Milei como los dictadores de hoy en día. Han reclamado verdad, justicia y reparación y exigido al gobierno de España que reconozca el papel que jugó aquel 3 de marzo.

SAN SEBASTIÁN, 07/02/2026.- La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha hecho declaraciones a los medios de comunicación este sábado en San Sebastián sobre asuntos de actualidad política. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El PNV apela al voto de Junts para salvar el escudo social

Tras los acuerdos en materia de desahucios y multirreincidencia que el PNV ha cerrado en Madrid, la portavoz jeltzale en el Congreso ha reivindicado que frente al populismo es posible otra forma de hacer política. Maribel Vaquero ha indicado que representan la centralidad y la moderación, y ha apelado al voto de Junts para salvar el escudo social después de que Podemos haya anunciado que finalmente lo apoyará.
