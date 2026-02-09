Pradales llama a 14 territorios industriales a poner sus capacidades al servicio de Europa para "garantizar su futuro"
El lehendakari, Imanol Pradales, ha emplazado este lunes a 14 territorios industriales con "un gran potencial innovador y económico", reunidos en Bilbao, a poner sus capacidades al servicio de Europa para "garantizar el futuro del proyecto europeo" que está "en peligro" en un mundo "inestable e incierto".
El PP pide a Vox que deje de ser "un muro" en Aragón, mientras el PSOE evita la autocrítica
Feijóo ha sido más contundente que en otras citas y se ha dirigido directamente a los de Abascal para reclamarles que eviten cometer los "errores" de 2023. Por su parte, la extrema derecha ya marca territorio: su objetivo es cambiar las políticas y pedirá consejerías.
Una marcha desde la Catedral Nueva y un acto en la Virgen Blanca conmemorarán el 3 de marzo
La Asociación 3 de Marzo y los sindicatos ESK, Steilas, LAB y ELA han presentado los actos que llevarán a cabo en el 50 aniversario del asesinato de los cinco obreros en Vitoria-Gasteiz.
Estefanía Ocáriz, una experta en justicia juvenil, será la adjunta al Ararteko
Doctora en Psicología y con un máster en Psicología Jurídica, es autora de diversa publicaciones y ponencias sobre justicia juvenil.
El PP de Aragón fracasa en su órdago a Vox, que dobla apoyos, mientras el PSOE cae con fuerza
Azcón (26 de 67 escaños) dependerá aún más de la ultraderecha (14), quien ya ha pedido al PP "un cambio de políticas". La suma de las derechas aglutina casi el 60 % de los sufragios. La izquierda, pese al auge de la CHA (pasa de 3 a 6 diputados), confirma su retroceso con un PSOE, en máximos históricos (18 escaños) y Podemos sin representación.
Jon Insausti: "Vamos a ir de la mano del consejero de Vivienda para afrontar el reto de la vivienda"
El alcalde donostiarra no ha querido entrar en el "revuelo" generado en torno al proyecto de vivienda de Loiola y ha dicho que "las alianzas son imprescindibles". En cuanto a la difusión de datos sobre el origen de los detenidos, ha subrayado que corresponde al Gobierno Vasco definir la política en el ámbito de la seguridad.
Arnaldo Otegi: "España nos da la oportunidad de expresarnos como pueblo en las elecciones y nosotros, más que siglas, queremos llevar una voz popular y democrática"
EH Bildu no comparte la propuesta de Gabriel Rufián de agrupar a los partidos a la izquierda del PSOE, porque EH Bildu ya tiene una estrategia establecida para las elecciones generales, poner "el pueblo por delante de las siglas"; se ha referido este lunes en Euskadi Irratia a la propuesta de mínimos ofrecido al PNV para ir a las Generales "como pueblo".
Rufián arrancará una gira con líderes de la izquierda para tantear una alianza común a la izquierda del PSOE
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, defiende la constitución de un espacio "plurinacional de verdad" con otras fuerzas independentistas y soberanistas de izquierdas para hacer frente a PP y Vox.
El PP gana las elecciones de Aragón pero necesita aún más a Vox, que duplica su fuerza
El PP ha ganado las elecciones autonómicas en Aragón con 26 escaños (2 menos que en 2023), mientras que el PSOE ha logrado 18 (5 menos) y Vox ha duplicado su representación, al pasar de 7 a 14. La Chunta Aragonesista pasa de 3 a 6 escaños.
El PP ganaría las elecciones en Aragón pero necesitaría llegar a acuerdos para gobernar, según el primer sondeo
Según un sondeo de GAD3 para Aragón Televisión, el PP obtendría entre 26-29 escaños, el PSOE sería segunda fuerza con 17-18 y Vox doblaría sus últimos resultados, logrando 13 o 14 escaños.