Pradales llama a 14 territorios industriales a poner sus capacidades al servicio de Europa para "garantizar su futuro"

EH Bildu no comparte la propuesta de Gabriel Rufián de agrupar a los partidos a la izquierda del PSOE, porque EH Bildu ya tiene una estrategia establecida para las elecciones generales, poner "el pueblo por delante de las siglas"; se ha referido este lunes en Euskadi Irratia a la propuesta de mínimos ofrecido al PNV para ir a las Generales "como pueblo".