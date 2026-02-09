Lehendakari
Pradales llama a 14 territorios industriales a poner sus capacidades al servicio de Europa para "garantizar su futuro"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pradalesek 14 lurralde industriali dei egin die beren gaitasunak Europaren zerbitzura jar ditzaten, "etorkizuna bermatzeko"
EITB

El lehendakari, Imanol Pradales, ha emplazado este lunes a 14 territorios industriales con "un gran potencial innovador y económico", reunidos en Bilbao, a poner sus capacidades al servicio de Europa para "garantizar el futuro del proyecto europeo" que está "en peligro" en un mundo "inestable e incierto".

Arnaldo Otegi
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Arnaldo Otegi: "España nos da la oportunidad de expresarnos como pueblo en las elecciones y nosotros, más que siglas, queremos llevar una voz popular y democrática"

EH Bildu no comparte la propuesta de Gabriel Rufián de agrupar a los partidos a la izquierda del PSOE, porque EH Bildu ya tiene una estrategia establecida para las elecciones generales, poner "el pueblo por delante de las siglas"; se ha referido este lunes en Euskadi Irratia a la propuesta de mínimos ofrecido al PNV para ir a las Generales "como pueblo". 

