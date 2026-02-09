Lehendakaria
Pradalesek 14 lurralde industriali dei egin die beren gaitasunak Europaren zerbitzura jar ditzaten, "etorkizuna bermatzeko"

Imanol Pradales lehendakariak "potentzial berritzaile eta ekonomiko handia" duten 14 lurralde industriali dei egin die astelehen honetan, Bilbon bilduta, beren gaitasunak Europaren zerbitzura jartzeko, "proiektu europarraren etorkizuna bermatzeko", "arriskuan" baitago mundu "ezegonkor eta zalantzagarri" batean.

Arnaldo Otegi: "Espainiak aukera ematen digu hauteskundeetan herri gisa hitz egiteko, eta guk, siglak baino, herri-ahots demokratikoa izan nahi dugu"

EH Bilduk ez du bat egiten Gabriel Rufianek PSOEren ezkerrera dauden alderdiak elkartzeko egindako proposamenarekin, hauteskunde orokorretarako EH Bilduk baduelako jada estrategia bat ezarria, "siglen gainetik herria" jartzea, eta, horren harira, EAJri "herri gisa" jarduteko egindako gutxiengoen proposamenaz aritu da astelehen honetan Euskadi Irratian.

