Una marcha desde la Catedral Nueva y un acto en la Virgen Blanca conmemorarán el 3 de marzo
Una gran marcha entre la Catedral Nueva y la Plaza de la Virgen Blanca que finalizará con un acto que reunirá a varios artistas centrarán este año la conmemoración del 50 aniversario de la masacre del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz.
La Asociación 3 de Marzo y los sindicatos ESK, Steilas, LAB y ELA han presentado los actos que llevarán a cabo en conjunto el próximo 3 de marzo, cuando se cumplirán 50 años del asesinato de cinco personas a manos de la Policía.
La tradicional ofrenda y el homenaje en el Monolito del 3 de marzo se mantendrán, a las 17:00 horas, hora de los hechos, pero esta vez no habrá manifestación, ya que se sustituirá por una marcha entre la Catedral Nueva, escenario del multitudinario funeral de 1976 por los obreros fallecidos, y la Plaza de la Virgen Blanca.
En una comparecencia de prensa en la que, entre otros, han participado los secretarios generales de ELA, Mikel Lakuntza, y de LAB, Garbiñe Aranburu, los organizadores han leído un comunicado en el que han explicado que en este 50 aniversario se quieren recordar esos funerales.
Han reivindicado que esta fecha sea un espacio "plural, popular e intergeneracional" abierto a personas de todas las edades y realidades, en el que "todos y todas puedan participar en libertad", de modo que sea un "espacio seguro de reivindicación".
Para ello, los organizadores han pedido a la Ertzaintza "garantías" y "medidas internas" para asegurar la participación "libre, masiva y sin sufrir violencia", porque "no pueden repetirse las actuaciones policiales de otros actos".
Como cada año, las demandas de este 3 de marzo se centran en seguir exigiendo "verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición".
Los sindicatos y la Asociación 3 de Marzo han recordado que el mes de marzo está marcado además por la huelga general del día 17 para exigir un Salario Mínimo Interprofesional propio. "Para exigir como en 1976 salarios mínimos dignos para todas las personas trabajadoras", han indicado en el comunicado.
