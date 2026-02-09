Gasteiz

Biktimek eta sindikatuek "egia, justizia eta erreparazioa" exijituko dute martxoaren 3ko 50. urteurrenean

Martxoak 3 Elkarteak eta ESK, Steilas, LAB eta ELA sindikatuek Gasteizko bost langileen hilketaren 50. urtemuga oroitzeko egingo dituzten ekitaldiak aurkeztu dituzte astelehen honetan.

Martxoaren 3ko manifestazio baten artxiboko irudia.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Katedral Berriaren eta Andre Maria Zuriaren plazaren arteko martxa handi bat eta, amaitzeko, hainbat artista bilduko dituen ekitaldi bat egingo dute aurten, martxoaren 3an Gasteizen izandako sarraskiaren 50. urteurrena gogoratzeko.

Martxoak 3 Elkarteak eta ESK, Steilas, LAB eta ELA sindikatuek elkarrekin martxoaren 3an egingo dituzten ekitaldiak aurkeztu dituzte astelehen honetan, Poliziak bost langile hil zituela 50 urte beteko diren honetan.

Martxoaren 3ko monolitoko ohiko lore-eskaintza eta omenaldia 17:00etan mantenduko dira, baina oraingoan ez dute manifestaziorik egingo, Katedral Berriaren, hildako langileen 1976ko hileta jendetsuaren eszenatokiaren, eta Andre Maria Zuriaren Plazaren arteko martxa batek ordezkatuko baitu.

Prentsa agerraldi batean, antolatzaileek komunikatu bat irakurri dute 50. urteurren honetan hileta horiek gogoratu nahi dituztela azaltzeko.

Hitzordu hau adin eta errealitate guztietako pertsonei irekitako gune "anitza, herrikoia eta belaunaldien artekoa" izatea aldarrikatu dute, "guztiek askatasunean parte hartzeko aukera izan dezaten", eta "aldarrikapenerako gune segurua" izan dadin.

Horretarako, antolatzaileek "bermeak" eta "barne neurriak" eskatu dizkiote Ertzaintzari, parte-hartze "askea, masiboa eta indarkeriarik jasan gabe" ziurtatzeko, "ezin direlako beste urte batzuetako polizia-gehiegikeriak errepikatu".

Urtero bezala, martxoaren 3ko eskariek "egia, justizia, erreparazioa eta berriro ez gertatzeko bermeak" eskatzen jarraitzea dute helburu.

Sindikatuek eta Martxoak 3 Elkarteak gogoratu dutenez, martxoaren 17ko greba orokorrak markatuko du martxoa, lanbide arteko gutxieneko soldata propioa eskatzeko. "1976an bezala, langile guztientzako gutxieneko soldata duinak eskatzeko", adierazi dute komunikatuan.

