Euskadi podrá activar el LABI ante grandes incidentes de ciberseguridad

pionera en el Estado al dotarse de un marco específico para afrontar ciberincidentes de gran magnitud desde el ámbito de la protección civil. El Gobierno Vasco ha dado luz verde al procedimiento de activación del Plan de Protección Civil de Euskadi ( LABI ) vinculado específicamente a emergencias relacionadas con la ciberseguridad. Euskadi se convierte así enal dotarse de un marco específico para afrontar ciberincidentes de gran magnitud desde el ámbito de la protección civil.

La activación del LABI podrá realizarse a solicitud directa de la Agencia Vasca de Ciberseguridad, Cyberzaintza, o cuando, por la gravedad, extensión o repercusión del incidente, se vea comprometida la continuidad de servicios básicos, infraestructuras críticas o el funcionamiento de los sistemas públicos que afectan a la seguridad de la ciudadanía.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha advertido de que los ciberataques constituyen “un nuevo riesgo para la ciudadanía”, ya que pueden afectar de forma simultánea a sistemas sanitarios, energéticos, logísticos, financieros o de comunicación. Ha subrayado, además, la rapidez de propagación del daño, la dificultad para identificar su origen y el impacto potencial sobre el orden público y la vida cotidiana.

El LABI es el instrumento fundamental para la gestión de emergencias en Euskadi y establece los criterios de coordinación institucional ante situaciones de carácter catastrófico que requieren una dirección autonómica. En el ámbito de la ciberseguridad, su activación se contemplará cuando un análisis técnico determine un riesgo grave para la continuidad de servicios esenciales, ya sea por un ataque deliberado, un fallo sistémico o amenazas emergentes.

Entre los factores a valorar figuran la pérdida de funcionalidad en ámbitos como sanidad, energía, transporte, comunicaciones o emergencias, el riesgo para infraestructuras básicas y el impacto social o institucional del incidente. El plan no se activará en todos los casos, sino únicamente ante ciberincidentes con un alto impacto en la población que generen una situación de emergencia de protección civil.

Zupiria ha precisado que este nuevo procedimiento no implica modificar el Plan de Protección Civil ni crear nuevas figuras normativas, sino aprovechar el marco organizativo existente para mejorar la coordinación institucional ante escenarios de emergencia cibernética grave.

La medida se enmarca en la Estrategia Vasca de Ciberseguridad, aprobada en marzo de 2024, y en el Plan Estratégico de Cyberzaintza 2024-2029, que apuestan por reforzar la gobernanza y la preparación ante crisis cibernéticas. Aunque Euskadi no ha sufrido hasta ahora un incidente de esta naturaleza, el consejero ha defendido la necesidad de contar con herramientas de anticipación, formación y simulacros para reducir el impacto y mejorar los tiempos de respuesta.