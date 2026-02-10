Euskadik LABI aktibatu ahal izango du zibersegurtasuneko gertakari handien aurrean
LABI Zibersegurtasunaren Euskal Agentziak, Cyberzaintzak, zuzenean eskatuta aktibatu ahal izango da, edo, intzidentearen larritasuna, hedadura edo eragina dela-eta, herritarren segurtasunari eragiten dioten oinarrizko zerbitzuen, azpiegitura kritikoen edo sistema publikoen funtzionamenduaren jarraitutasuna arriskuan dagoenean.
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak ohartarazi duenez, zibererasoak "arrisku berri bat dira herritarrentzat", aldi berean osasun, energia, logistika, finantza edo komunikazio sistemei eragin diezaieketelako. Gainera, kaltea hedatzeko azkartasuna, horien jatorria identifikatzeko zailtasuna eta ordena publikoan eta eguneroko bizitzan izan dezakeen eragina azpimarratu ditu.
LABI funtsezko tresna da Euskadiko larrialdiak kudeatzeko, eta zuzendaritza autonomiko batek behar dituen hondamendi-egoeren aurrean erakundeak koordinatzeko irizpideak ezartzen ditu. Zibersegurtasunaren arloan, horiek aktibatzea kontuan hartuko da analisi tekniko batek funtsezko zerbitzuen jarraitutasunerako arrisku larria dakarrenean, nahita egindako eraso baten, akats sistemiko baten edo azaleratzen ari diren mehatxuen ondorioz.
Baloratu beharreko faktoreen artean, honako hauek daude: funtzionalitate-galera osasunean, energian, garraioan, komunikazioetan edo larrialdietan, oinarrizko azpiegituretarako arriskua eta intzidenteak gizartean edo erakundeetan duen eragina. Plana ez da kasu guztietan aktibatuko, babes zibileko larrialdi-egoera bat sortzen duten herritarrengan inpaktu handia duten ziberintzidenteen kasuan baizik.
Zupiriak zehaztu duenez, prozedura berri horrek ez du esan nahi Babes Zibileko Plana aldatu behar denik, ezta arau-figura berriak sortu behar direnik ere; aitzitik, dagoen antolaketa-esparrua baliatu behar da larrialdi zibernetiko larriko egoeren aurrean erakundeen arteko koordinazioa hobetzeko.
Neurria Zibersegurtasunaren Euskal Estrategian (2024ko martxoan onartua) eta Cyberzaintzaren 2024-2029 Plan Estrategikoan kokatzen da, krisi zibernetikoen aurrean gobernantza eta prestakuntza indartzearen alde egiten baitute. Euskadik orain arte horrelako gertakaririk pairatu ez badu ere, sailburuak defendatu du beharrezkoa dela aurreikusteko, prestatzeko eta simulazioak egiteko tresnak izatea, inpaktua murrizteko eta erantzun-denborak hobetzeko.
Nafarroako Parlamentuak Accionako presidentearen kontra egin du, Belateko ikerketa batzordean ez agertzeagatik
Jose Antonio Entrecanales Accionako presidentea bi aldiz deitu dute ikerketa batzordera, baina bi kasuetan ordezkariak bidali ditu. Irati Jimenez ikerketa batzordeko presidentearen esanetan, Entrecanales bera deitu dute eta ez Acciona enpresa (pertsona juridiko gisa), eta desobedientzia delitua egin duelakoan Fiskaltzari jakinaraztea erabaki du ikerketa batzordeak.
Felipe Gonzalezek iragarri du boto zuria emango duela hurrengo hauteskunde orokorretan
Espainiako Gobernuko presidente ohiak ohartarazi du Aragoiko eta Extremadurako emaitzak errepikatu daitezkeela Estatu mailan, eta PSOE eta PP kritikatu ditu proiektu politikorik ez dutelako.
Hauteskundeetarako koalizio bat osatzeko asmoari ekingo diote Sumarrek, Comunsek, IUk eta Mas Madridek otsailaren 21ean
Lau antolakundeen hitzetan, hilaren 21a abiapuntua izango da aliantza komun, elkarbanatu eta ireki bat eraikitzeko datorren hauteskunde orokorretara begira, "sendoa eta denboran zehar fidagarria" izango den eremua. Hortaz, asmoa da hauteskunde testuingurutik haratago, gizarte mugimendu aurrerakoi bat aktibatzea.
Pradalesek 14 lurralde industriali dei egin die beren gaitasunak Europaren zerbitzura jar ditzaten, "etorkizuna bermatzeko"
Imanol Pradales lehendakariak "potentzial berritzaile eta ekonomiko handia" duten hamalau lurralde industriali dei egin die astelehen honetan, Bilbon bilduta, beren gaitasunak Europaren zerbitzura jartzeko, "proiektu europarraren etorkizuna bermatzeko", "arriskuan" baitago mundu "ezegonkor eta zalantza beteriko" batean.
PPk "harresia" ez izateko eskatu dio Voxi, eta PSOE "autokritika" egitea ekiditen dabil
Beste hauteskunde hitzordu batzuetan baino argiago mintzatu da Feijoo Aragoiko bozen biharamunean, eskuin muturrari "2023ko akatsak" ez errepikatzeko eskatuz. Abascalen alderdiak, berriz, ahobizarrik gabe baldintzak jarri ditu mahai gainean: kontseilaritzak nahi ditu, eta politikak errotik aldatzea da bere helburua.
Biktimek eta sindikatuek "egia, justizia eta erreparazioa" exijituko dute martxoaren 3ko 50. urteurrenean
Martxoak 3 Elkarteak eta ESK, Steilas, LAB eta ELA sindikatuek Gasteizko bost langileen hilketaren 50. urtemuga oroitzeko egingo dituzten ekitaldiak aurkeztu dituzte astelehen honetan.
Estefania Ocariz, gazte-justizian aditua, Arartekoaren ondokoa izango da
Psikologian doktorea izateaz gain, Psikologia Juridikoan masterra du eta gazte-justiziari buruzko hainbat argitalpen eta txosten egin ditu.
PPk Voxi Aragoin botatako hordagoak kale egin du: ultraeskuina puztuta eta PSOE gainbeheran
Azcon (67 eserlekuetatik 26 lortuta) eskuin muturraren (14) menpe egongo da; are, PPri "politikak aldatzeko" eskatu dio Abascalek. Bi eskuinen baturak botoen % 60 bildu ditu Aragoin. Ezkerrari begira, aldiz, CHAren gorakada gorabehera (3 diputatutik 6ra), atzeraldian dela agerian da. PSOE minimo historikoan kokatu da (18 eserleku), eta Podemos, ordezkaritza barik.
Jon Insausti: "Etxebizitza sailburuaren eskutik joango gara etxebizitzaren erronkari aurre egiteko"
Donostiako alkatea ez da Loiolako etxebizitza proiektuaren inguruan sortutako "zalaparta" horretan sartu, eta esan du "aliantzak ezinbestekoak" direla. Atxilotuen jatorriari buruzko datuak zabaltzeari buruz, azpimarratu du Jaurlaritzari dagokiola segurtasun politika definitzea.