Euskadik LABI aktibatu ahal izango du zibersegurtasuneko gertakari handien aurrean

Gobernu Kontseiluak inpaktu handiko ziberintzidenteen aurrean erantzun autonomikoa koordinatzea ahalbidetuko duen prozedura onartu du, ziberintzidenteek azpiegitura kritikoei edo herritarren segurtasunari eragiten dietenean.
Bingen Zupiria
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak argi berdea eman dio zibersegurtasunarekin lotutako larrialdiei berariaz lotutako Euskadiko Babes Zibileko Plana (LABI) aktibatzeko prozedurari. Horrela, Euskadi aitzindaria da Estatuan, babes zibilaren eremutik ziberintzidente handiei aurre egiteko esparru espezifikoa baitu.

LABI Zibersegurtasunaren Euskal Agentziak, Cyberzaintzak, zuzenean eskatuta aktibatu ahal izango da, edo, intzidentearen larritasuna, hedadura edo eragina dela-eta, herritarren segurtasunari eragiten dioten oinarrizko zerbitzuen, azpiegitura kritikoen edo sistema publikoen funtzionamenduaren jarraitutasuna arriskuan dagoenean.

Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak ohartarazi duenez, zibererasoak "arrisku berri bat dira herritarrentzat", aldi berean osasun, energia, logistika, finantza edo komunikazio sistemei eragin diezaieketelako. Gainera, kaltea hedatzeko azkartasuna, horien jatorria identifikatzeko zailtasuna eta ordena publikoan eta eguneroko bizitzan izan dezakeen eragina azpimarratu ditu.

LABI funtsezko tresna da Euskadiko larrialdiak kudeatzeko, eta zuzendaritza autonomiko batek behar dituen hondamendi-egoeren aurrean erakundeak koordinatzeko irizpideak ezartzen ditu. Zibersegurtasunaren arloan, horiek aktibatzea kontuan hartuko da analisi tekniko batek funtsezko zerbitzuen jarraitutasunerako arrisku larria dakarrenean, nahita egindako eraso baten, akats sistemiko baten edo azaleratzen ari diren mehatxuen ondorioz.

Baloratu beharreko faktoreen artean, honako hauek daudefuntzionalitate-galera osasunean, energian, garraioan, komunikazioetan edo larrialdietan, oinarrizko azpiegituretarako arriskua eta intzidenteak gizartean edo erakundeetan duen eragina. Plana ez da kasu guztietan aktibatuko, babes zibileko larrialdi-egoera bat sortzen duten herritarrengan inpaktu handia duten ziberintzidenteen kasuan baizik.

Zupiriak zehaztu duenez, prozedura berri horrek ez du esan nahi Babes Zibileko Plana aldatu behar denik, ezta arau-figura berriak sortu behar direnik ere; aitzitik, dagoen antolaketa-esparrua baliatu behar da larrialdi zibernetiko larriko egoeren aurrean erakundeen arteko koordinazioa hobetzeko.

Neurria Zibersegurtasunaren Euskal Estrategian (2024ko martxoan onartua) eta Cyberzaintzaren 2024-2029 Plan Estrategikoan kokatzen da, krisi zibernetikoen aurrean gobernantza eta prestakuntza indartzearen alde egiten baitute. Euskadik orain arte horrelako gertakaririk pairatu ez badu ere, sailburuak defendatu du beharrezkoa dela aurreikusteko, prestatzeko eta simulazioak egiteko tresnak izatea, inpaktua murrizteko eta erantzun-denborak hobetzeko.

