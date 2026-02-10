Sumar, Comuns, IU y Más Madrid mostrarán el 21 de febrero su voluntad de armar otra coalición para las generales

El Movimiento Sumar, Comuns, IU y Más Madrid mostrarán su voluntad de confluir juntos y sentar las bases para una nueva coalición a las próximas elecciones generales en un acto que tendrá lugar el próximo 21 de febrero en en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.



Las cuatro formaciones que forman parte del Gobierno de coalición por la cuota del socio minoritario han estrechado lazos de colaboración durante los últimos meses y han trabajado de forma discreta para mostrar a la ciudadanía durante el primer trimestre de 2026 su intención de relanzar el espacio a la izquierda del PSOE.

Fuentes de las cuatro organizaciones han detallado que el día 21 se da el pistoletazo de salida para construir una alianza común, compartida y abierta, para las próximas generales mediante un espacio que sea "sólido y confiable a lo largo del tiempo". De hecho, su idea es que transcienda el plano electoral y activar una movilización social progresista, basado en parámetros de horizontalidad y cooperación fraterna entre los distintos partidos, blindando a su vez la autonomía de cada organización.

"Nuestra voluntad es fortalecer la alianza que ya hemos desarrollado en estos años de Gobierno. Aprender de los errores y potenciar los aciertos", apuntan Sumar, Comunes, IU y Más Madrid, que quieren abrir este proyecto al conjunto de fuerzas políticas y sociales que están "hoy preocupadas por el futuro" del país.

Es más, exponen que el día 21 será una "puesta de largo y una invitación" a armar un nuevo proyecto, desde la "apertura", la "generosidad", la "pluralidad", del "acuerdo" y de la "fuerza compartida". "Es el principio, es el primer paso. Vamos a ir mucho más allá", sentencian.



El acto se realizará tres días después de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, mantenga un encuentro con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado para reflexionar sobre el futuro de la izquierda. El republicano viene apelando a levantar una unidad plurinacional con "menos pureza y más cabeza" sin atender a siglas, aunque su planteamiento fue recibido con frialdad por varios partidos, incluido ERC.