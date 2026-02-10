Hauteskundeetarako koalizio bat osatzeko asmoari ekingo diote Sumarrek, Comunsek, IUk eta Mas Madridek otsailaren 21ean
Lau antolakundeen hitzetan, hilaren 21a abiapuntua izango da aliantza komun, elkarbanatu eta ireki bat eraikitzeko datorren hauteskunde orokorretara begira, "sendoa eta denboran zehar fidagarria" izango den eremua. Hortaz, asmoa da hauteskunde testuingurutik haratago, gizarte mugimendu aurrerakoi bat aktibatzea.
Sumar, Comuns, IU eta Mas Madrid mugimenduak elkar hartu eta hauteskunde orokorretara koalizio gisa joateko borondatea egikarituko dute datorren otsailaren 21ean Madrilgo Arte Ederren Zirkuluan egingo duten ekitaldian.
Lau taldeak koalizio Gobernuko kide dira bazkide minoritarioaren kuotaren bitartez, eta azken hilabeteetan harremanak estutu dituzte, isilpeko lanean, hain zuzen ere, 2026ko lehen hiruhilekoan PSOE baino ezkerzaleagoa izango den aliantzari bultzada bat emateko asmo hori ezagutzera emateko.
"Gobernuan egondako urte hauetan garatu dugun aliantza sendotzea da gure asmoa. Akatsetatik ikastea eta ongi egindakoak indartzea", diote Sumar, Comuns, IU eta Mas Madridek. Era berean, argi dute proiektua zabaldu gura dietela herrialdearen "etorkizunarekin kezkatuta" dauden indar politiko eta sozial guztiei.
Horregatik, esan dute hilaren 21a proiektu berri baterako "bultzada eta gonbidapena" izango dela, proiektu "ireki, eskuzabal eta aniztasunezkoa, akordio eta indar partekatuan" oinarritua . "Hasiera da, aurreneko urratsa. Baina askoz urrunago joango gara", gaineratu dute.
Ezkerraren etorkizunari buruz hausnartu asmotan, Gabriel Rufian ERCren bozeramailea Emilio Delgado Mas Madriden buruzagiarekin bildu eta hiru egunera egingo da ekitaldia. "Puru baino, zuhur" jardungo duen batasun plurinazional bat eraikitzearen alde lanean ari da Rufian azkenaldian, baina, egiari zor, hoztasunez hartu dute zenbait alderdik bere planteamendua, ERCk berak, besteak beste.
