Puerto de Pasaia
El PP critica que el PNV intente "rebajar" al puerto de Pasaia "de una liga nacional a una regional"

PP Pasaiako portuan
18:00 - 20:00
Javier de Andrés, Muriel Larrea y Mikel Lezama. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: EAJ Pasaiako portua "liga nazional batetik erregional batera jaisten" saiatzen ari dela kritikatu du PPk

Última actualización

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha criticado que "pretensión ideológica" del PNV de transferir la gestión del puerto al Gobierno Vasco, algo que, a su juicio, no puede tener lugar porque "es puerto de interés general del Estado".

Pasaia PP Vasco Javier de Andrés Política

