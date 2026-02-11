El PP critica que el PNV intente "rebajar" al puerto de Pasaia "de una liga nacional a una regional"
El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha criticado que "pretensión ideológica" del PNV de transferir la gestión del puerto al Gobierno Vasco, algo que, a su juicio, no puede tener lugar porque "es puerto de interés general del Estado".
Te puede interesar
La nueva cárcel de Zubieta abrirá entre mayo y junio y permitirá construir 400 VPO en Martutene
La apertura del nuevo Centro Penitenciario Gipuzkoa activará el derribo de la antigua cárcel donostiarra y el desarrollo de 400 viviendas protegidas en Txomin Enea.
Cerdán reivindica su “inocencia” y niega que sea o fuera socio de Antxon Alonso
El exsecretario de Organización del PSOE y exdiputado navarro Santos Cerdán ha afirmado que la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicación pública es la comisión "de la venganza y el rencor por parte de UPN".
La Fiscalía y la Abogacía apoyan amnistiar a Puigdemont ante la negativa del Supremo
El Ministerio Público y la Abogacía del Estado han presentado sus escritos ante la corte de garantías del Tribunal Constitucional en los que abogan por estimar el recurso de amparo del expresident contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía por el delito de malversación. Ambos organismos consideran que el alto tribunal debió de aplicarle la amnistía y critican que el supremo interpretó la Ley de Amnistía de forma "irrazonable y arbitraria" pera esquivar su aplicación.
Las Juntas de Álava retiran a Franco y Mola los títulos honoríficos concedidos hace 90 años
La norma tendrá efectividad una vez se publique en el Boletín Oficial del Territorio Histórico.
Pradales cree "prometedora" la voluntad de Sánchez con el Estatuto, pero no admitirá dilaciones
Imanol Pradales ha recordado que han demandado abordar las negociaciones "asumiendo unas directrices políticas más resolutivas". "Es decir, que lo pactado a nivel político no se tope de manera continua con obstáculos, resistencias y trabas administrativas y políticas. Esa práctica dilatoria y obstruccionista, además de devaluar la acción política, incide de manera directa en las oportunidades de Euskadi y en la calidad de vida de la ciudadanía vasca", ha dicho.
Sánchez promete “todas las medidas necesarias” tras el accidente de Adamuz y defiende la rápida respuesta del Estado
El jefe del Ejecutivo español ha defendido en el Congreso la rápida activación del dispositivo de emergencia y ha destacado la coordinación entre administraciones para atender a las víctimas.
EH Bildu defenderá en el Aberri Eguna que "Euskal Herria es un proyecto colectivo para dar seguridad" a la ciudadanía
Bajo el lema “Zazpiak bat egin”, la coalición abertzale celebrará su cita anual el próximo 5 de abril en Pamplona.
Nueva fisura entre PNV y PSE-EE por la decisión del Ayuntamiento de San Sebastián de publicar el origen de los detenidos
La decisión del Ayuntamiento de San Sebastián de publicar el origen de los detenidos ha vuelto a enfrentar a PNV y PSE-EE. Mientras Aitor Esteban defiende el sí de los jeltzales a dar el origen de los detenidos, Eneko Andueza reitera su disconformidad y lo califica de "grave error".
"La gran derrota moral de 'Txeroki' es ver esta Euskadi que dista mucho de aquella que quiso imponer ETA"
El secretario general del PSE-EE Eneko Andueza ha reflexionado sobre la salida de prisión de lunes a viernes, tras el régimen de semilibertad concedido por el Gobierno Vasco, del exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu 'Txeroki'.