El PP critica que el PNV intente "rebajar" al puerto de Pasaia "de una liga nacional a una regional"

El Ministerio Público y la Abogacía del Estado han presentado sus escritos ante la corte de garantías del Tribunal Constitucional en los que abogan por estimar el recurso de amparo del expresident contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía por el delito de malversación. Ambos organismos consideran que el alto tribunal debió de aplicarle la amnistía y critican que el supremo interpretó la Ley de Amnistía de forma "irrazonable y arbitraria" pera esquivar su aplicación.