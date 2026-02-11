Sánchez promete “todas las medidas necesarias” tras el accidente de Adamuz y defiende la rápida respuesta del Estado

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en el Congreso que el Ejecutivo adoptará “todas las medidas necesarias” para que no vuelva a producirse un accidente ferroviario como el registrado en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas. Además, ha garantizado que se “hará justicia” si así fuera “necesario y procedente”.

Durante su comparecencia en el pleno de la Cámara Baja, Sánchez ha subrayado el compromiso del Gobierno con el esclarecimiento de lo ocurrido y con la depuración de responsabilidades, al tiempo que ha trasladado de nuevo sus condolencias a las víctimas y a sus familias.

El jefe del Ejecutivo también ha defendido la actuación de los servicios públicos tras el siniestro. Según ha explicado, “en cuestión de minutos” se activó un amplio dispositivo del conjunto del Estado que permitió ofrecer “una respuesta rápida” y que, a su juicio, “ayudó a salvar vidas”.

Sánchez ha destacado que la coordinación y cooperación entre las distintas administraciones fue clave en la gestión de la emergencia. “Esa colaboración y esa coordinación permitió, dentro de la tragedia, una respuesta rápida y también ordenada y creo sinceramente que ayudó a salvar vidas”, ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que el centro de protección y seguridad de Adif activó la emergencia a las 19:55 horas, momento en el que ya se tenía constancia de las primeras personas heridas en ambos trenes.

El presidente ha insistido en que el Gobierno analizará lo sucedido para reforzar la seguridad ferroviaria y evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse.