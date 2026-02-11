ACCIDENTE FERROVIARIO
Sánchez promete “todas las medidas necesarias” tras el accidente de Adamuz y defiende la rápida respuesta del Estado

El jefe del Ejecutivo español ha defendido en el Congreso la rápida activación del dispositivo de emergencia y ha destacado la coordinación entre administraciones para atender a las víctimas.
MADRID, 11/02/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia ante el pleno del Congreso este miércoles para hablar sobre la crisis ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Barcelona, y sobre la agenda internacional. EFE/Javier Lizon
Pedro Sánchez durante su comparecencia ante el pleno del Congreso. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Sanchezek "beharrezko neurri guztiak" agindu ditu Adamuzeko istripuaren ostean, eta Estatuaren erantzun azkarra defendatu du
author image

EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en el Congreso que el Ejecutivo adoptará “todas las medidas necesarias” para que no vuelva a producirse un accidente ferroviario como el registrado en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas. Además, ha garantizado que se “hará justicia” si así fuera “necesario y procedente”.

Durante su comparecencia en el pleno de la Cámara Baja, Sánchez ha subrayado el compromiso del Gobierno con el esclarecimiento de lo ocurrido y con la depuración de responsabilidades, al tiempo que ha trasladado de nuevo sus condolencias a las víctimas y a sus familias.

El jefe del Ejecutivo también ha defendido la actuación de los servicios públicos tras el siniestro. Según ha explicado, “en cuestión de minutos” se activó un amplio dispositivo del conjunto del Estado que permitió ofrecer “una respuesta rápida” y que, a su juicio, “ayudó a salvar vidas”.

Sánchez ha destacado que la coordinación y cooperación entre las distintas administraciones fue clave en la gestión de la emergencia. “Esa colaboración y esa coordinación permitió, dentro de la tragedia, una respuesta rápida y también ordenada y creo sinceramente que ayudó a salvar vidas”, ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que el centro de protección y seguridad de Adif activó la emergencia a las 19:55 horas, momento en el que ya se tenía constancia de las primeras personas heridas en ambos trenes.

El presidente ha insistido en que el Gobierno analizará lo sucedido para reforzar la seguridad ferroviaria y evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse.

El sistema ferroviario español no es perfecto pero es "de los mejores del mundo"

En su intervención, el presidente también ha defendido la seguridad del sistema ferroviario español. Aunque ha admitido que “no es perfecto” y que presenta “carencias significativas”, especialmente en “algunos territorios” donde se registran incidencias, y ha rechazado que pueda calificarse de “decadente o inseguro”.

“Hay mucho trabajo por hacer y mucho por mejorar”, ha reconocido, pero ha asegurado que, pese a los problemas, el sistema ferroviario español es “uno de los mejores del mundo”. Sánchez ha citado, entre otros, un informe de la Comisión Europea que avala ese diagnóstico y ha pedido “no desinformar y generar miedo” sobre el estado de la red ferroviaria.

 

En esta línea, ha defendido que desde 2018 los accidentes ferroviarios graves y significativos se han reducido un 11 % respecto al periodo 2012-2018, pese a que el número de pasajeros ha aumentado en torno a un 15 %, lo que, a su juicio, demuestra que “hay más tráfico ferroviario y menos accidentes”.

También ha subrayado que la inversión en infraestructuras ferroviarias prácticamente se ha triplicado entre 2018 y 2025, al pasar de 1700 a 5000 millones de euros, y ha avanzado un acuerdo con los sindicatos para elevar en 1800 millones la inversión en mantenimiento entre 2026 y 2030, reforzar las plantillas de Adif y Renfe con 3600 incorporaciones, garantizar tasas de reposición de al menos el 115 % y sumar 50 efectivos a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

Gobierno de España Pedro Sánchez Congreso Diputados Política

