Sanchezek "beharrezko neurri guztiak" agindu ditu Adamuzeko istripuaren ostean, eta Estatuaren erantzun azkarra defendatu du
Espainiako Gobernuko presidenteak larrialdi dispositiboa berehala martxan jarri izana defendatu du Kongresuan, eta biktimei laguntzeko administrazioen arteko koordinazioa nabarmendu du.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak asteazken honetan Kongresuan iragarri duenez, Exekutiboak “beharrezko neurri guztiak” hartuko ditu Adamuzen (Kordoba) izandako tren istripuaren moduko bat berriro gerta ez dadin, 46 pertsona hil baitziren. Gainera, “beharrezkoa eta bidezkoa” balitz “justizia” egingo dela bermatu du.
Behe Ganberako osoko bilkuran egindako agerraldian, Sanchezek azpimarratu du Gobernuak konpromisoa duela gertatutakoa argitzeko eta erantzukizunak argitzeko, eta, aldi berean, doluminak helarazi dizkie berriro ere biktimei eta haien familiei.
Ezbeharraren ostean zerbitzu publikoek izan duten jarrera ere defendatu du. Azaldu duenez, “minutu gutxitan” Estatu osoko dispositibo zabala aktibatu zen, “erantzun azkarra” eskaintzeko aukera eman zuena eta, bere ustez, “bizitzak salbatzen lagundu zuena”.
Sanchezek nabarmendu du administrazioen arteko koordinazioa eta lankidetza funtsezkoak izan zirela larrialdiaren kudeaketan. “Elkarlan eta koordinazio horrek, tragediaren barruan, erantzun azkarra eta ordenatua ahalbidetu zuen, eta benetan uste dut bizitzak salbatzen lagundu zuela”, esan du.
Ildo horretan, Adifeko babes eta segurtasun zentroak 19:55ean aktibatu zuela larrialdia gogorarazi du, eta ordurako bi trenetan zauritutako lehen pertsonen berri bazutela.
Presidenteak berretsi du Gobernuak gertatutakoa aztertuko duela, trenbideen segurtasuna indartzeko eta horrelako ezbehar bat berriro gerta ez dadin.
Espainiako trenbide-sistema ez da perfektua, baina "munduko onenetakoa" da
Espainiako tren sistemaren segurtasuna ere defendatu du presidenteak bere hitzaldian. Hala ere, onartu du “ez dela perfektua” eta “gabezia esanguratsuak” dituela, batez ere intzidentziak erregistratzen diren “lurralde batzuetan”, eta baztertu egin du “dekadente edo ziurgabetzat” jo daitekeenik.
“Lan asko dago egiteko eta asko hobetzeko”, aitortu du, baina, arazoak arazo, Espainiako trenbide sistema “munduko onenetakoa” dela azpimarratu du. Sanchezek, besteak beste, Europako Batzordearen txosten bat aipatu du, diagnostiko hori bermatzen duena, eta trenbide-sarearen egoerari buruz “ez desinformatzea eta beldurra sortzea” eskatu du.
Ildo horretan, 2018tik, trenbide-istripu larriak eta esanguratsuak % 11 murriztu direla defendatu du, 2012-2018 epearekin alderatuta, nahiz eta bidaiari-kopurua % 15 inguru igo den. Horrek, bere ustez, erakusten du “trenbide-trafiko handiagoa eta istripu gutxiago” daudela.
Euskal Herria herritarrei ziurtasuna emateko proiektu kolektiboa dela defendatuko du EH Bilduk Aberri Egunean
"Zazpiak bat egin" lelopean, koalizio abertzaleak apirilaren 5ean egingo du urteroko hitzordua Iruñean.
EAJ eta PSE-EE aurrez aurre berriz ere, Donostiako Udalak atxilotuen jatorria argitaratzeko hartutako erabakiagatik
Donostiako Udalak atxilotuen jatorria argitaratzeko hartutako erabakiak EAJren eta PSE-EEren arteko tentsioa areagotu du. Aitor Estebanek jeltzaleen baietza defendatzen duen bitartean, Eneko Andueza ez dago ados eta "akats larria" dela esan du.
"ETAk inposatu nahi izan zuen Euskaditik oso urrun gaudela ikustea da Txerokiren porrot moral handia"
Eusko Jaurlaritzak erdi-askatasun erregimena eman dio Txerokiri, eta astelehenetik ostiralera espetxetik aterako da Garikoitz Aspiazu ETAko buruzagi ohia, eta horren gainean iritzia eman du Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak.
Euskadik LABI aktibatu ahal izango du zibersegurtasuneko gertakari larrien aurrean
Gobernu Kontseiluak inpaktu handiko ziberintzidenteen aurrean erantzun autonomikoa koordinatzea ahalbidetuko duen prozedura onartu du, ziberintzidenteek azpiegitura kritikoei edo herritarren segurtasunari eragiten dietenean.
Nafarroako Parlamentuak Accionaren presidentearen kontra egin du, Belateko ikerketa batzordean ez baita agertu
Jose Antonio Entrecanales Accionaren presidentea bi aldiz deitu dute ikerketa batzordera, baina bi-bietan ordezkariak bidali ditu. Irati Jimenez ikerketa batzordearen presidentearen esanetan, Entrecanales bera deitu dute eta ez Acciona enpresa (pertsona juridiko gisa), eta desobedientzia delitua egin duelakoan Fiskaltzari jakinaraztea erabaki du batzordeak.
Felipe Gonzalezek iragarri du boto zuria emango duela hurrengo hauteskunde orokorretan
Espainiako Gobernuko presidente ohiak ohartarazi du Aragoiko eta Extremadurako emaitzak errepikatu daitezkeela Estatu mailan, eta PSOE eta PP kritikatu ditu proiektu politikorik ez dutelako.
Hauteskundeetarako koalizio bat osatzeko asmoari ekingo diote Sumarrek, Comunsek, IUk eta Mas Madridek otsailaren 21ean
Lau antolakundeen hitzetan, hilaren 21a abiapuntua izango da aliantza komun, elkarbanatu eta ireki bat eraikitzeko datorren hauteskunde orokorretara begira, "sendoa eta denboran zehar fidagarria" izango den eremua. Hortaz, asmoa da hauteskunde testuingurutik haratago, gizarte mugimendu aurrerakoi bat aktibatzea.
Pradalesek 14 lurralde industriali dei egin die beren gaitasunak Europaren zerbitzura jar ditzaten, "etorkizuna bermatzeko"
Imanol Pradales lehendakariak "potentzial berritzaile eta ekonomiko handia" duten hamalau lurralde industriali dei egin die astelehen honetan, Bilbon bilduta, beren gaitasunak Europaren zerbitzura jartzeko, "proiektu europarraren etorkizuna bermatzeko", "arriskuan" baitago mundu "ezegonkor eta zalantza beteriko" batean.
PPk "harresia" ez izateko eskatu dio Voxi, eta PSOE "autokritika" egitea ekiditen dabil
Beste hauteskunde hitzordu batzuetan baino argiago mintzatu da Feijoo Aragoiko bozen biharamunean, eskuin muturrari "2023ko akatsak" ez errepikatzeko eskatuz. Abascalen alderdiak, berriz, ahobizarrik gabe baldintzak jarri ditu mahai gainean: kontseilaritzak nahi ditu, eta politikak errotik aldatzea da bere helburua.