Sanchezek "beharrezko neurri guztiak" agindu ditu Adamuzeko istripuaren ostean, eta Estatuaren erantzun azkarra defendatu du

Espainiako Gobernuko presidenteak larrialdi dispositiboa berehala martxan jarri izana defendatu du Kongresuan, eta biktimei laguntzeko administrazioen arteko koordinazioa nabarmendu du.

MADRID, 11/02/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia ante el pleno del Congreso este miércoles para hablar sobre la crisis ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Barcelona, y sobre la agenda internacional. EFE/Javier Lizon
Pedro Sanchez Kongresuko osoko bilkuran izan da. Argazkia: EFE.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak asteazken honetan Kongresuan iragarri duenez, Exekutiboak “beharrezko neurri guztiak” hartuko ditu Adamuzen (Kordoba) izandako tren istripuaren moduko bat berriro gerta ez dadin, 46 pertsona hil baitziren. Gainera, “beharrezkoa eta bidezkoa” balitz “justizia” egingo dela bermatu du.

Behe Ganberako osoko bilkuran egindako agerraldian, Sanchezek azpimarratu du Gobernuak konpromisoa duela gertatutakoa argitzeko eta erantzukizunak argitzeko, eta, aldi berean, doluminak helarazi dizkie berriro ere biktimei eta haien familiei.

Ezbeharraren ostean zerbitzu publikoek izan duten jarrera ere defendatu du. Azaldu duenez, “minutu gutxitan” Estatu osoko dispositibo zabala aktibatu zen, “erantzun azkarra” eskaintzeko aukera eman zuena eta, bere ustez, “bizitzak salbatzen lagundu zuena”.

Sanchezek nabarmendu du administrazioen arteko koordinazioa eta lankidetza funtsezkoak izan zirela larrialdiaren kudeaketan. “Elkarlan eta koordinazio horrek, tragediaren barruan, erantzun azkarra eta ordenatua ahalbidetu zuen, eta benetan uste dut bizitzak salbatzen lagundu zuela”, esan du.

Ildo horretan, Adifeko babes eta segurtasun zentroak 19:55ean aktibatu zuela larrialdia gogorarazi du, eta ordurako bi trenetan zauritutako lehen pertsonen berri bazutela.

Presidenteak berretsi du Gobernuak gertatutakoa aztertuko duela, trenbideen segurtasuna indartzeko eta horrelako ezbehar bat berriro gerta ez dadin.

Espainiako trenbide-sistema ez da perfektua, baina "munduko onenetakoa" da

Espainiako tren sistemaren segurtasuna ere defendatu du presidenteak bere hitzaldian. Hala ere, onartu du “ez dela perfektua” eta “gabezia esanguratsuak” dituela, batez ere intzidentziak erregistratzen diren “lurralde batzuetan”, eta baztertu egin du “dekadente edo ziurgabetzat” jo daitekeenik.

“Lan asko dago egiteko eta asko hobetzeko”, aitortu du, baina, arazoak arazo, Espainiako trenbide sistema “munduko onenetakoa” dela azpimarratu du. Sanchezek, besteak beste, Europako Batzordearen txosten bat aipatu du, diagnostiko hori bermatzen duena, eta trenbide-sarearen egoerari buruz “ez desinformatzea eta beldurra sortzea” eskatu du.

Ildo horretan, 2018tik, trenbide-istripu larriak eta esanguratsuak % 11 murriztu direla defendatu du, 2012-2018 epearekin alderatuta, nahiz eta bidaiari-kopurua % 15 inguru igo den. Horrek, bere ustez, erakusten du “trenbide-trafiko handiagoa eta istripu gutxiago” daudela.

 

