Ansola: "No contemplamos la posibilidad de que otro partido vaya a gobernar en Santurtzi"

Euskaraz irakurri: EAJ ez den beste alderdi batek Santurtzin agintzeko aukera "ez du ikusten" Ansolak
Entrevistado en 'Ganbara', el presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, ha dicho que no ve riesgo de perder la Alcaldía de Santurtzi. Se ha referido así a la posible mayoría alternativa que estaría preparando EH Bildu para liderar el municipio vizcaíno, tras la dimisión de la alcaldesa jeltzale Karmele Tubilla. En ese sentido, Ansola ha insistido en que ya han "entablado conversaciones" con el PSE-EE. "Veremos que fruto dan", ha apuntado. 

