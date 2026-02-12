PARLAMENTO VASCO

Díez Antxustegi dice que PNV y PSE tienen "diferencias" pero trabajan para solventarlas y garantizar la estabilidad

18:00 - 20:00
Joseba Díez Antxustegi, hoy.
Euskaraz irakurri: Diez Antxustegik esan du EAJk eta PSEk "ezberdintasunak" dituztela, baina horiek konpontzeko eta egonkortasuna bermatzeko lanean ari direla
EITB

Última actualización

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado que, aunque su partido y el PSE-EE, socios de gobierno en las principales instituciones vascas, tienen "diferencias" en algunas materias, trabajan para solventarlas con el fin de garantizar la "estabilidad" y el cumplimiento de su programa de gobierno en Euskadi. Ha atribuido algunas de las discrepancias que mantienen en diversas materias el PNV y el PSE-EE, a cuestiones "relativas al papel del Gobierno de España", y que el PNV no va a renunciar a ser exigente con el Gobierno español para que asuma sus compromisos. 

 

X