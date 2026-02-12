Díez Antxustegi dice que PNV y PSE tienen "diferencias" pero trabajan para solventarlas y garantizar la estabilidad
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado que, aunque su partido y el PSE-EE, socios de gobierno en las principales instituciones vascas, tienen "diferencias" en algunas materias, trabajan para solventarlas con el fin de garantizar la "estabilidad" y el cumplimiento de su programa de gobierno en Euskadi. Ha atribuido algunas de las discrepancias que mantienen en diversas materias el PNV y el PSE-EE, a cuestiones "relativas al papel del Gobierno de España", y que el PNV no va a renunciar a ser exigente con el Gobierno español para que asuma sus compromisos.
