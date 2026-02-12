LEGEBILTZARRA

Diez Antxustegik dio EAJk eta PSEk "ezberdintasunak" dituztela, baina horiek konpontzeko eta egonkortasuna bermatzeko lanean ari direla

18:00 - 20:00
Joseba Díez Antxustegi, gaur.
EITB

Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak adierazi duenez, bere alderdiak eta PSE-EEk, euskal erakunde nagusietan gobernukide direnek, "ezberdintasunak" dituzte gai batzuetan, baina horiek konpontzeko lanean ari dira, "egonkortasuna" bermatzeko eta Euskadin gobernu programa betetzeko. EAJk eta PSE-EEk hainbat arlotan dituzten desadostasunetako batzuk "Espainiako Gobernuaren zereginari buruzko" gaiei egotzi dizkie, eta EAJk ez dio uko egingo Espainiako Gobernuarekin dituen konpromisoak bere gain hartzeko zorrotza izateari.



EAJ Eusko Legebiltzarra Politika

