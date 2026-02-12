El Congreso vota hoy la ley de multirreincidencia, que suma más apoyos de la oposición que de socios del Gobierno
La reforma penal impulsada por Junts para aumentar el castigo a la multirreincidencia, una de las exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez, llegará este jueves el Pleno del Congreso para su votación final y lo hará con más apoyos de la oposición que de socios del Ejecutivo. De entrada, todo apunta a que al menos el PSOE, PP y Vox la respaldarán.
Y es que esta proposición de ley ha enfrentado al PSOE con Sumar, su socio en el Gobierno, y con sus habituales socios parlamentarios, esto es, Bildu, Esquerra Republicana (ERC) y Podemos, que no sólo no la comparten sino que además sostienen que con la misma Pedro Sánchez sólo busca contentar a los de Carles Puigdemont.
Ruptura entre Junts y el Gobierno español
Junts registró esta proposición de ley, que reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en marzo de 2024, siendo admitida a trámite por el Pleno medio año después. Se guardó durante meses en un cajón hasta que, por fin, en marzo de 2025 se presentaron las enmiendas parciales. Sin embargo, la reforma volvió a entrar en hibernación porque los socios a la izquierda del Gobierno se habían mostrado disconformes con la misma.
Pero la ruptura del diálogo con el Gobierno anunciada por Junts llevó al PSOE a acceder a reactivarla y, en apenas una semana, la Comisión de Justicia aprobó esta reforma legislativa. Ahora el Pleno del martes debatirá y votará el texto y, posteriormente, y lo enviará al Senado para completar su tramitación.
En comisión, todos los grupos dieron su respaldo a la reforma de Junts, al contrario que Sumar, Bildu y Podemos, que votaron en contra, y ERC, que optó por la abstención. Todo hace pensar que en el Pleno del martes habrá un resultado similar.
Penas
En concreto, la reforma penal impondrá una multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros, pero el castigo del hurto podrá ampliarse a una pena de prisión de uno a tres años si concurren circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves.
Y se añadió otro agravante para elevar la pena: sustraer un móvil u otro aparato informático con datos personales. De hecho, no se aplica en el caso de hurtos de móviles nuevos en una tienda.
