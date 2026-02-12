Delitu-errepikatzaileei zigorra gogortzeko legea bozkatuko dute gaur Espainiako Kongresuan
Espero da oposizioak legea babestea azken bozketa honetan. Juntsek bultzatu erreformak mugikorrak lapurtzeagatik ezarritako zigorrak gogortzen ditu.
Juntsek bultzatutako erreforma penala, Pedro Sanchezen Gobernuari egindako eskakizunetako bat, ostegun honetan iritsiko da Kongresuko Osoko Bilkurara, azken bozketa egiteko, eta oposizioaren babesarekin egingo du, Exekutiboko kideen babesarekin baino gehiago.
Izan ere, lege-proposamen horrek aurrez aurre jarri ditu PSOE eta Sumar, Gobernuko bazkideak, eta Bildu, Esquerra Republicana (ERC) eta Podemos ohiko bazkideeak. Izan ere, Bildu, Esquerra Republicana (ERC) eta Podemosekin ados ez egoteaz gain, Pedro Sanchezek Carles Puigdemonten taldea pozik uztea besterik ez duela nahi diote.
Junts eta Espainiako Gobernuaren arteko haustura
Junts alderdiak Zigor Kodea eta Prozedura Kriminalaren Legea (PZLb) erreformatzen dituen lege-proposamen hori 2024ko martxoan erregistratu zuen, eta urte erdi geroago onartu zuen izapidetzeko osoko bilkurak. Hainbat hilabetez egon zen tiraderan gordeta, harik eta, azkenean, 2025eko martxoan zuzenketa partzialak aurkeztu ziren arte. Hala ere, erreforma lozorroan utzi zuten berriro, Gobernuaren bazkide ezkerzaleak ez zeudelako ados.
Baina Juntsek iragarri zuenean hautsi egingo zuela Gobernuarekin zuen harremana, PSOEk berriz martxan jarri zuen lege-ekimena eta, astebete laburrean, Justizia Batzordeak lege-erreforma onartu zuen. Orain, astearteko osoko bilkurak testua eztabaidatu eta bozkatuko du, eta, ondoren, Senatura bidaliko du, tramitazioa osatzeko.
Batzordean, talde guztiek babestu zuten Juntsen erreforma, baina Sumarrek, Bilduk eta Podemosek kontra bozkatu zuten, eta ERCk abstentzioaren alde egin zuen. Itxura guztien arabera, astearteko bilkuran batzarreko bideari jarraituko diote taldeek.
Zigorrak
Zehazkiago, erreforma penalak hilabetetiko hiru hilabete arterako isuna ezarriko du, ostutakoaren zenbatekoa 400 euro baino gehiagokoa ez bada, baina lapurretaren zigorra urtebetetik hiru urte arteko espetxe zigorrera luzatu ahal izango da, baldin eta inguruabar batzuk gertatzen badira, hala nola astuntasun txikiagoko beste hiru deliturengatik zigorra ezarri izana.
Eta zigorra areagotzeko beste astungarri bat gehitu da: mugikor bat edo datu pertsonalak dituen beste aparatu informatiko bat lapurtzea. Izan ere, ez da aplikatuko mugikorrak denda batean lapurtzen direnean.
