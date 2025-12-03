Juntsek azpimarratu du ez dutela PSOErekin duten jarrera aldatuko eta erabakiak hartzeko eskatu diete
"Negoziatzeko denbora dago, betetzeko denbora eta erabakiak hartzeko denbora. Guk negoziatu dugu, bete dugu eta erabakiak hartu ditugu. Hemendik aurrera PSOE da erabakiak hartu behar dituena", azpimarratu du Miriam Noguerasek prentsaurrekoan.
Miriam Nogueras Juntsek Kongresuan duen bozeramaileak adierazi duenez, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak egindako mugimenduak ez du alderdiaren jarrera aldatu, eta "erabakiak hartzeko" deia egin dio PSOEri. "Joan den astean geunden tokian gaude", adierazi du.
Sanchezek Juntsekin hartutako zenbait konpromiso "ez-betetzea" bere gain hartu eta hura konpontzeko neurriak iragarri eta biharamunean, Kataluniako alderdiaren egoitzan emandako prentsaurrekoan esan du hori, besteak beste, Ministroen Kontseiluak atzo onartutako errege lege-dekretu batean, "tokiko erakundeei eta udalei finantza aldetik jasangarriak diren inbertsioak malgutzeko".
"Inor ez dadila nahastu, joan den astean geunden tokian gaude. Sozialistak dira legealdia blokeatu dutenak. Sozialistek esan behar dute zer egiten duten hemendik aurrera. Eurak dira arazo honetan sartu direnak eta atera behar direnak ", adierazi du Noguerasek.
Ministroen Kontseiluak atzo hartutako neurriak "aspaldi onartu behar zenaren parte dira", Gobernuaren ez-betetzeen zerrenda "luzea" baita.
Izan ere, esan duenez, Sanchezek ez du bete legegintzaldiaren lehen bi urteetan lortutako "akordioen zati nagusia", eta horregatik erabaki zuten urriaren 27an PSOErekin haustea.
"Guk apurtzen dugunean, apurtu egiten dugu", esan du.
"Espainiako Gobernua egoera politiko ahulean dago"
Noguerasek gogorarazi duenez, urrian hautsi zenetik, Gobernuak "bozketa garrantzitsuak" galdu ditu Kongresuan, besteak beste, gastu-muga, eta horrek "aurrekontuak onartzeko tarterik gabe" utzi du Sanchez, eta Gobernua "ahultasun politikoan".
Gainera, hauteskundeak deitzeko "botoia" Sanchezek duela adierazi du: "Gobernatzen nola jarraituko duen beraiek erabaki behar dute. Sanchezek erantzun behar dio galdera horri ", adierazi du.
"JxCatekin hitz egin nahi dutenek gauza bakar batez hitz egin behar dute: Kataluniaz, katalanez. Ez bloke ideologikorik, ez bloke espainiarrik. Katalunia", azaldu du.
Nolanahi ere, Noguerasek azpimarratu du Juntsek "kobratzeke dagoen guztia" kobratu nahi duela, eta, beraz, JxCatekin egiteke dauden akordioak "betetzea" eskatzen duten lege edo ekimen guztiek aldeko botoa izango dutela.
"Ea gure arazoa den hilabete barru berriro deitzea zer egingo dugun azaltzeko, Espainiako Gobernuak bete gabe zuen guztia bete baitu. Orduan, amnistia ehuneko ehunean aplikatu dela edo katalana Europar Batasuneko hizkuntza ofiziala dela esan nahiko du ", esan du ironiaz.
JxCatek "22 hilabete" eman ditu Suitzako negoziazio mahai batean eserita, "nazioarteko bitartekaritzarekin". Hori dela eta, "denbora bat negoziatzeko, denbora bat betetzeko eta beste bat erabakiak hartzeko" dagoela esan du.
"Guk negoziatu dugu, bete dugu eta erabakiak hartu ditugu. Orain PSOEk hartu behar ditu", gaineratu du.
