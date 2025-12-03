Junts asegura que no cambian su posición con el PSOE y les insta a tomar decisiones
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado que el movimiento llevado a cabo por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no ha cambiado la posición de su partido y ha emplazado al PSOE a que "tome decisiones". "Estamos donde estábamos la semana pasada", ha señalado.
Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la sede del partido catalán un día después de que Sánchez asumiese sus "incumplimientos" en determinados compromisos adquiridos con Junts y anunciase medidas para remediarlo, entre ellas un real decreto ley que aprobó ayer el Consejo de Ministros para "flexibilizar a los entes locales y los ayuntamientos las inversiones financieramente sostenibles".
"Que nadie se confunda, estamos donde estábamos la semana pasada. Son los socialistas los que han bloqueado la legislatura con sus incumplimientos. Los socialistas tienen que decir qué hacen a partir de ahora. Son ellos los que se han metido en este problema y son los que deben salir", ha argumentado Nogueras.
Las medidas tomadas ayer por el Consejo de Ministros, ha señalado la portavoz de Junts, forman parte "de lo que hace tiempo que se debería haber aprobado", ya que la lista de incumplimientos del Gobierno español es "larga".
Y es que, según ha dicho, Sánchez "ha incumplido la parte troncal de los acuerdos" a los que llegaron en los dos primeros años de la legislatura, y es lo que motivó que el 27 de octubre decidiesen romper con el PSOE.
"Cuando nosotros rompemos, rompemos", ha sentenciado.
"El Gobierno español está en una situación de debilidad política"
Nogueras ha recordado que, desde la ruptura de octubre, el Gobierno español ha perdido "votaciones importantes" en el Congreso, entre ellas el techo de gasto, lo que deja a Sánchez "sin margen para aprobar presupuestos" y al Gobierno español "en una situación de debilidad política".
Además, ha señalado que Sánchez es "quien tiene el botón" para convocar elecciones: "La decisión de cómo seguirá gobernando la tiene que tomar el Gobierno español. Es Sánchez quien tiene que responder a esta pregunta", ha indicado.
"Los que quieran hablar con JxCat sólo tienen que hablar de una cosa: de Cataluña, de los catalanes. Ni bloques ideológicos ni bloques españoles. Cataluña", ha aclarado.
En cualquier caso, Nogueras ha subrayado que Junts "quiere cobrar todo lo que está pendiente", por lo que todas las leyes o iniciativas que impliquen "cumplir" con los acuerdos pendientes con JxCat tendrán su voto a favor.
"Ojalá nuestro problema sea que, dentro de un mes, tengamos que volver a convocar para explicar qué haremos porque el Gobierno español ha cumplido todo lo que tenía pendiente. Entonces querrá decir que se ha aplicado al cien por cien la amnistía o que el catalán es lengua oficial en la Unión Europea", ha ironizado.
Y ha señalado que JxCat ha estado "22 meses sentado en una mesa de negociación en Suiza con mediación internacional", por lo que ha dicho que "hay un tiempo para negociar, un tiempo para cumplir y otro para tomar decisiones".
"Nosotros hemos negociado, hemos cumplido y hemos tomado decisiones. Ahora quien debe tomarlas es el PSOE", ha concluido.
Te puede interesar
Fallece José Ángel González, propietario del bar Aldana de Alonsotegi, a los 89 años
En 1980 el grupo de extrema derecha Grupos Armados Españoles hizo estallar una bomba en la puerta del bar Aldana, donde murieron cuatro personas, y el caso quedó sin resolver y sin juzgar.
Chivite cesa al director de Obras Públicas tras la polémica por el sobrecoste de los túneles de Belate
El Gobierno de Navarra introducirá asimismo mejoras en la gestión de las obras, entre las que destacan el recambio de la dirección facultativa y la supervisión directa por parte del Servicio de Intervención del Departamento de Economía y Hacienda.
EH Bildu mantiene la enmienda a la totalidad a los presupuestos de Gipuzkoa para 2026
La coalición soberanista asegura que PNV y PSE "no han mostrado una actitud proactiva para mantener una negociación seria”.
María Ubarretxena sobre el traspaso de trasferencias: "De momento el Estado no nos ha pedido más plazo"
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno ha señalado que el Gobierno Vasco sigue trabajando según los plazos que están establecidos y acordados por ambas partes. Ubarretxena ha confirmado que la Comisión Mixta de Transferencias se reunirá antes de que finalice el año 2025.
Otegi dice que tiene que dar un "disgusto" a Ayuso: "ETA desapareció hace mucho tiempo"
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha referido en una entrevista en el podcast 'La Cafetera' a las declaraciones de Díaz Ayuso, quien aseguró que ETA prepara "su asalto" al País Vasco y Navarra mientras "sostiene a Sánchez". El líder de la coalición ha calificado de "disparate" esta reflexión y ha señalado que su formación "no quiere asaltar nada, quiere ganar las elecciones, hacer políticas públicas alternativas y construir un estatus político diferente". Otegi ha reafirmado que nunca se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que no ha hablado con él ni siquiera por teléfono, aunque no tendría inconveniente en hacerlo. "Algunos se llevarían grandes sorpresas si hago un listado de las personas con las que me he reunido", ha apostillado.
Andueza pide ser "realistas" y aprovechar la "oportunidad histórica" para lograr un acuerdo sobre un nuevo estatus
En una entrevista en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha admitido que el derecho a decidir sigue siendo el gran escollo para actualizar el estatuto y ha rebajado el optimismo sobre un posible acuerdo.
El PP denuncia un ataque de las juventudes de la izquierda abertzale a su sede en Bilbao
La formación reclama al PNV que deje de “blanquear” a EH Bildu tras amanecer su sede rociada de pintura roja y con un cartel de Ernai.
Pradales da cuenta del "firme compromiso" de la Comisión Europea para impulsar el corredor ferroviario y recalca que es el momento de presionar a los Estados
El lehendakari ha cerrado hoy un viaje de dos días a la región francesa de Nouvelle-Aquitaine con una rueda de prensa en Burdeos junto al presidente de esta región francesa, Alain Rousset, después de que ambos se reunieran el lunes con el responsable del ramo de transportes de la Comisión Europea.
Sánchez asume sus "incumplimientos" con Junts y anuncia un decreto que recoge sus promesas
El presidente del Gobierno español ha reconocido la crisis abierta con Junts y ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará hoy un real decreto ley que flexibiliza las inversiones municipales e incorpora compromisos pactados con la formación. Además, ha calificado de “mentiras” las acusaciones de José Luis Ábalos y que no se reunió con Otegi en 2018.