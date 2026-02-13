EH Bildu volvería a ganar en Vitoria-Gasteiz y crecería hasta los 8 concejales, mientras PSE-EE y PNV mantendrían sus 6 ediles

EH Bildu volvería a ganar las elecciones municipales en Vitoria-Gasteiz e incrementaría su representación desde sus actuales siete hasta los ocho concejales, ampliando su ventaja sobre el PSE-EE y el PNV, que mantendrían sus actuales seis escaños, según la última entrega del sociómetro municipal.

Este estudio, difundido este viernes por el Ayuntamiento de la capital alavesa, indica que, de celebrarse ahora las elecciones municipales, el PP perdería uno de sus concejales, quedándose en cinco.

Por su parte, Elkarrekin-Podemos mantendría su único edil y Vox entraría por primera vez en el Consistorio, logrando un representante en el Pleno municipal.

La encuesta señala a la alcaldesa Maider Etxebarria (PSE-EE) como la líder con un mayor índice de relevancia política y Rocío Vitero (EH Bildu) la mejor valorada.

El informe siitúa al PNV, PSE-EE y EH Bildu como las formaciones que despiertan una mayor simpatía (de media) entre la ciudadanía, siendo la coalición soberanista quien acumula un mayor porcentaje de personas que lo valoran con mucha o bastante simpatía (24 %) frente al 22 % del PNV o el 16 % del PSE-EE.

Este sociómetro de la capital alavesa se ha elaborado a partir de 1306 encuestas, realizadas entre el 1 y el 19 el pasado mes de diciembre.