Gasteizko soziometroa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EH Bilduk berriro irabaziko luke Gasteizen eta 8 zinegotzi izango lituzke, eta PSE-EEk eta EAJk 6 zinegotziei eutsiko liekete

PPk egun dituen 6 ordezkarietako bat galduko luke, Elkarrekin alderdiak zinegotzi bat mantenduko luke eta Voxek lehen aldiz lortuko luke ordezkari bat.

(Foto de ARCHIVO) Gasteizko udaletxea REMITIDA / HANDOUT por GASTEIZKO UDALA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 20/6/2024
Vitoria-Gasteizko Udala.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EH Bilduk irabaziko lituzke atzera Gateizko udal hauteskuneak eta egun dituen zazpi ordezkariei beste bat gehituko litzaioke, zortzi eserleku lortuko bailtuzke. PSE-EE ete EAJrekiko aldea handituko luke, izan ere, horiek egun dituzten sei eserlekuak beteko lituzkete, Udalaren azken soziometroak argitara eman dituen datuen arabera. 

Ostiral honetan zabaldu duten txostenean jasotzen denez, hauteskundeak orain egingo balira, PPk zinegotzi bat galduko luke, eta bost ordezkari izango lituzke. 

Bestalde, Elkarrekin-Podemosek eutsi egingo lioke egun duen zinegotziari eta Vox Udalbatzan sartuko litzateke, aurrenekoz, ordezkari baterkin. 

Inkestaren arabera, Maider Etxebarria (PSE-EE) da garrantzi politiko handieneko liderra, eta Rocio Vitero (EH Bildu) balorazio onena jaso duena. 

Txostenak EAJ, PSE-EE eta EH Bildu aipatzen ditu herritarren artean sinpatia handiena (batez beste) pizten duten alderdi gisa. Hala ere, koalizio subiranista da sinpatia handiarekin edo dezenterekin baloratzen dutenen ehuneko handiena duena (% 24), EAJren % 22ren edo PSE-EEren % 16ren aldean.

Soziometro hau osatzeko 1.306 pertsona galdekatu dira, joan den abenduak 1etik 19ra bitartean. 

Gasteizko Udala Alderdi Politikoak Hauteskunde inkestak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Laura Garridoren esanetan Santurtziko, Getxoko eta Osakidetzako kasuek erakusten dute EAJk "legezkotasuna urratzen" duela bere mesedetan

Laura Garrido PPk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak salatu duenez, Santurtziko LEP baten azterketaren ustezko filtrazioak, Getxoko jauregitxoaren kasuak edo Osakidetzako segurtasun buru ohia kargura faltsu batekin iritsi izanak, agerian uzten dute EAJk "prozedurak aldatzen dituela eta legezkotasuna urratzen dela dela Administrazioa bere eta bere lagunen zerbitzura jartzeko".
Lander Martinez
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lander Martinezen arabera, ezkerreko aliantzarako lehen urratsa Gobernuan dauden alderdien artekoa izan den arren, zabala da eta nahi duen oro dago gonbidatua

Sumarreko diputatuaren iriziz, "begi onez" ikusi behar dira ezkerra batzeko sortzen diren egitasmo guztiak, "hori beti izango da ona ezkerrarentzat". Halaber, bere ustez, Yolanda Diaz da "gaur egun duen profil politiko onena", baina ezkerreko aliantza berri horren lidergoa nork eramango duen ez dute oraindik eztabaidatu ere egin.  

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EAJ ez den beste alderdi batek Santurtzin agintzeko aukera "ez du ikusten" Ansolak

Karmele Tubilla Santurtziko alkate jeltzaleak dimisioa eman ondoren, EH Bildu lantzen ariko litzatekeen gehiengo alternatiboari buruz galdetuta, Iñigo Ansola EAJren Bizkaiko presidenteak esan du ez duela  alkatetza galtzeko arriskurik ikusten. Aurreratu du jada jarri direla PSE-EEkin harremanetan. "Ikusiko dugu zer ematen duten negoziazioek", zehaztu du, 'Ganbara' saioan egin dioten elkarrizketan. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X