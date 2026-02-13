Discrepancias entre PNV y PSE-EE
Esteban ve al PSE "en modo campaña electoral" y por ello amplifica sus críticas al PNV

18:00 - 20:00
Aitor Esteban, el presidente del EBB del PNV
Euskaraz irakurri: Estebanek hauteskundeei begira ikusten du PSE, eta, horregatik, areagotu ditu EAJren kontrako kritikak 
EITB

Última actualización

En una entrevista en Radio Popular, el presidente del EBB del PNV ha afirmado sobre las diferencias con el PSE-EE que su secretario general, Eneko Andueza, "lo tiene todo organizado" para "meter ruido", porque realmente no hay debates profundos de cosas que no se puedan hablar tranquilamente.

