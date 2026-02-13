Esteban ve al PSE "en modo campaña electoral" y por ello amplifica sus críticas al PNV

La portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha denunciado que la presunta filtración del examen de una OPE municipal en Santurtzi y los casos del palacete de Getxo o del exjefe de seguridad de Osakidetza que accedió al cargo con un título falso, evidencian que el PNV "altera procedimientos y se salta la legalidad para poner la Administración a su servicio y al de sus amigos".