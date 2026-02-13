EAJ-ren eta PSE-EE-ren arteko desadostasunak

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Estebanek hauteskundeei begira ikusten du PSE, eta, horregatik, areagotu ditu EAJren kontrako kritikak 

18:00 - 20:00
Aitor Esteban, EAJren EBBko presidentea
author image

EITB

Azken eguneratzea

Herri Irratian egindako elkarrizketa batean, EAJren EBBko presidenteak esan du Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak "dena antolatuta" duela "zarata egiteko", benetan ez dagoelako lasai hitz egin ezin daitekeen eztabaida sakonik. 

PSE EE EAJ Hauteskundeak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Laura Garridoren esanetan Santurtziko, Getxoko eta Osakidetzako kasuek erakusten dute EAJk "legezkotasuna urratzen" duela bere mesedetan

Laura Garrido PPk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak salatu duenez, Santurtziko LEP baten azterketaren ustezko filtrazioak, Getxoko jauregitxoaren kasuak edo Osakidetzako segurtasun buru ohia kargura faltsu batekin iritsi izanak, agerian uzten dute EAJk "prozedurak aldatzen dituela eta legezkotasuna urratzen dela dela Administrazioa bere eta bere lagunen zerbitzura jartzeko".
Lander Martinez
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lander Martinezen arabera, ezkerreko aliantzarako lehen urratsa Gobernuan dauden alderdien artekoa izan den arren, zabala da eta nahi duen oro dago gonbidatua

Sumarreko diputatuaren iriziz, "begi onez" ikusi behar dira ezkerra batzeko sortzen diren egitasmo guztiak, "hori beti izango da ona ezkerrarentzat". Halaber, bere ustez, Yolanda Diaz da "gaur egun duen profil politiko onena", baina ezkerreko aliantza berri horren lidergoa nork eramango duen ez dute oraindik eztabaidatu ere egin.  

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EAJ ez den beste alderdi batek Santurtzin agintzeko aukera "ez du ikusten" Ansolak

Karmele Tubilla Santurtziko alkate jeltzaleak dimisioa eman ondoren, EH Bildu lantzen ariko litzatekeen gehiengo alternatiboari buruz galdetuta, Iñigo Ansola EAJren Bizkaiko presidenteak esan du ez duela  alkatetza galtzeko arriskurik ikusten. Aurreratu du jada jarri direla PSE-EEkin harremanetan. "Ikusiko dugu zer ematen duten negoziazioek", zehaztu du, 'Ganbara' saioan egin dioten elkarrizketan. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X