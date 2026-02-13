La ikurriña queda fuera del debate legislativo en Idaho y podrá seguir ondeando en edificios oficiales

La ikurriña no será finalmente prohibida en el Estado de Idaho y podrá seguir ondeando en los edificios oficiales donde ya estaba presente. Según fuentes del Gobierno Vasco consultadas por EITB, la ikurriña ha quedado expresamente fuera del debate legislativo abierto en la Cámara de Representantes de ese estado estadounidense.

La controversia se originó el pasado 29 de enero, cuando el representante republicano Hill intervino en la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Idaho en el marco del debate sobre una proposición de ley relativa a la exhibición de banderas en espacios públicos. Aunque el texto legal no mencionaba en ningún momento la ikurriña, sus declaraciones generaron inquietud en la diáspora vasca en Estados Unidos.

Fue precisamente la comunidad vasca en Idaho la que trasladó su preocupación al Ejecutivo Vasco a través de la Secretaría General de Acción Exterior. A partir de ese momento, Lehendakaritza decidió actuar. Según las mismas fuentes, el criterio fue “no injerirse en asuntos internos del Estado de Idaho” y limitarse exclusivamente a aclarar las afirmaciones que consideraban inexactas.

En ese contexto, el lehendakari, Imanol Pradales, remitió el lunes 9 de febrero un escrito al presidente de la comisión de la Cámara de Representantes de Idaho. La carta fue entregada en mano para su lectura en la sesión del martes 10 de febrero o, en su defecto, para su incorporación al registro oficial de la comisión.

Tras esa intervención, el miércoles el Gobierno Vasco recibió la comunicación de que la ikurriña quedaba fuera del debate parlamentario como consecuencia directa de las aclaraciones trasladadas por Pradales. Según lo informado a Lehendakaritza, la ikurriña es reconocida como bandera nacional integrada en el Estado español y, por tanto, no está sujeta a las restricciones planteadas en la propuesta legislativa. En todo caso, el Ejecutivo Vasco subraya que el texto original de la ley “en ningún momento menciona la ikurriña”.

De acuerdo con las fuentes del Gobierno Vasco, la bandera podrá, en su caso, seguir ondeando en los espacios públicos y gubernamentales de Idaho donde así se decida.