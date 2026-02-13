Estatu Batuak
Ikurrina eztabaida legegiletik kanpo geratu da Idahon, eta eraikin ofizialetan jarraitu ahal izango du

Lehendakariak Idahoko Estatuko Ordezkarien Ganberari igorritako azalpenen ostean, Eusko Jaurlaritzak esan du ikurrina ez dutela debekatuko.

EITB

Azken eguneratzea

Ikurrina azkenean ez dute debekatuko Idahon, eta lehendik zegoen eraikin ofizialetan jartzen jarraitu ahal izango dute. EITBk kontsultatutako Eusko Jaurlaritzako iturrien arabera, ikurrina AEBko estatu horretako Ordezkarien Ganberan irekitako eztabaida legegiletik kanpo geratu da, espresuki.

Eztabaida urtarrilaren 29an sortu zen, Hill ordezkari errepublikanoak Idahoko Ganberako Kanpo Arazoetarako Batzordean parte hartu zuenean, espazio publikoetan banderak erakusteari buruzko lege proposamen baten inguruko eztabaidaren baitan. Testuak ikurrina espresuki aipatzen ez bazuen ere, horren adierazpenek ezinegona sortu zuten AEBko euskal diasporan.

Horren harian, Idahoko euskal komunitateak bere kezka helarazi zion Eusko Jaurlaritzari, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiaren bitartez, eta, horren aurrean, Lehendakaritzak esku hartzea erabaki zuen. Iturri horien arabera, “Idahoko estatuko barne gaietan ez sartzea” erabaki zuten, eta soilik zehaztasunik gabekotzat jotzen zituzten baieztapenak argitzera mugatzea.

Testuinguru horretan, Imanol Pradales lehendakariak idatzi bat igorri zion Idahoko Ordezkarien Ganberako Batzordeko buruari otsailaren 9an, astelehenean. Eskutitza eskuan eman zioten astearteko saioan, otsailaren 10ean, irakurtzeko edo, bestela, Batzordearen erregistro ofizialean sartzeko.

Agerraldi horren ostean, asteazkenean, Jaurlaritzak jakin zuen eztabaidatik kanpo utzi dutela ikurrina, Pradalesek emandako azalpenen ondorioz. Lehendakaritzari esandakoaren arabera, ikurrina bandera ofiziala eta erabat legezkoa da Espainiako Estatuan, eta, beraz, ez dago lege-proposamenean jasotako murrizketen menpe. Nolanahi ere, Jaurlaritzak azpimarratu duenez, legearen jatorrizko testuak “ez du inoiz ikurrina aipatzen”.

Eusko Jaurlaritzako iturrien arabera, ikurrina, hala erabakiz gero, Idahoko espazio publikoetan eta Gobernukoaren eraikinetan jartzen jarraitu ahal izango dute.

Laura Garridoren esanetan Santurtziko, Getxoko eta Osakidetzako kasuek erakusten dute EAJk "legezkotasuna urratzen" duela bere mesedetan

Laura Garrido PPk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak salatu duenez, Santurtziko LEP baten azterketaren ustezko filtrazioak, Getxoko jauregitxoaren kasuak edo Osakidetzako segurtasun buru ohia kargura faltsu batekin iritsi izanak, agerian uzten dute EAJk "prozedurak aldatzen dituela eta legezkotasuna urratzen dela dela Administrazioa bere eta bere lagunen zerbitzura jartzeko".
Lander Martinez
Lander Martinezen arabera, ezkerreko aliantzarako lehen urratsa Gobernuan dauden alderdien artekoa izan den arren, zabala da eta nahi duen oro dago gonbidatua

Sumarreko diputatuaren iriziz, "begi onez" ikusi behar dira ezkerra batzeko sortzen diren egitasmo guztiak, "hori beti izango da ona ezkerrarentzat". Halaber, bere ustez, Yolanda Diaz da "gaur egun duen profil politiko onena", baina ezkerreko aliantza berri horren lidergoa nork eramango duen ez dute oraindik eztabaidatu ere egin.  

EAJ ez den beste alderdi batek Santurtzin agintzeko aukera "ez du ikusten" Ansolak

Karmele Tubilla Santurtziko alkate jeltzaleak dimisioa eman ondoren, EH Bildu lantzen ariko litzatekeen gehiengo alternatiboari buruz galdetuta, Iñigo Ansola EAJren Bizkaiko presidenteak esan du ez duela  alkatetza galtzeko arriskurik ikusten. Aurreratu du jada jarri direla PSE-EEkin harremanetan. "Ikusiko dugu zer ematen duten negoziazioek", zehaztu du, 'Ganbara' saioan egin dioten elkarrizketan. 

