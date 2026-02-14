La Red de Personas Torturadas pide una ley para su reconocimiento oficial
La Red de Personas Torturadas de Euskal Herria ha reclamado este sábado a los dos gobiernos de la CAV y Navara una nueva ley "para el reconocimiento oficial y colectivo" de las personas afectadas por esta situación en Hego Euskal Herria, según han reclamado representantes del colectivo en II Asamblea nacional celebrada en Eibar (Gipuzkoa).
Según han defendido ante las 500 personas congregadas en el acto, transcurrido un año de su constitución, "es tiempo de reconocer que en Euskal Herria las fuerzas de seguridad del Estado Español han torturado de manera sistemática".
"Son más de 5000 los casos documentados mediante diferentes investigaciones y a todos ellos se les debe ofrecer mecanismos oficiales de reconocimiento y reparación", han señalado las portavoces Leire Gallastegi y Mertxe González Portillo. Según han advertido, ese reconocimiento es "un requisito esencial para construir una convivencia democrática sólida".
Por este motivo, la red ha solicitado al Gobierno Vasco que reforme ley autonómica "para el reconocimiento de las víctimas del Estado, ampliando el período y promoviendo las iniciativas y consensos políticos necesarios para garantizar un mecanismo integral de reconocimiento y reparación".
Además, reclama al Gobierno de Navarra que reconozca que, "más allá del franquismo y la transición, cientos de personas también fueron sometidas a tortura. Asumiendo, en este sentido, las responsabilidades correspondientes".
