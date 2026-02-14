Albiste da
TORTURAK
Estatu indarkeriaren biktimak ofizialki aitortzeko legea eskatu du Euskal Herriko Torturatuen Sareak

Sareak II. Batzar Nazionala egin du gaur Eibarren, eratu zenetik urtebetera. 5.000 kasu baino gehiago dokumentatu ostean, horiek guztiak "aitortzeko garaia da". 

Euskal Herriko Torturatuen Sareak lege berri bat eskatu die gaur Eusko Jaurlaritzako eta Nafarroako Gobernuari, Hego Euskal Herrian Espainiako Estatu indarkeriaren biktima izan direnak "ofizialki eta kolektiboki aitortzeko". 

Sarearen II. Batzar Nnazionala egin dute gaur Eibarren, eta ekitaldian bildutako 500 lagunen aurrean esan dutenez, "Espainiako Estatuko segurtasun indarrek sistematikoki torturatu dutela aitortzeko garaia da".

Leire Gallastegi eta Mertxe Gonzalez Portillo bozeramaileen hitzetan, "5.000 kasutik gora dokumentatu dira Euskal Herrian hainbat ikerketaren bidez, eta horiei guztiei aitortza eta erreparaziorako mekanismo ofizialak eskaini behar zaizkie". Horien arabera, aitortza hori " oinarrizko abiapuntua da bizikidetza demokratiko bat eraikitzeko".

Hori dela eta, sareak Eusko Jaurlaritzari galdegin dio Estatuko indarkeriaren biktimen aitortzarako EAEko legea berritzeko, "epealdia zabaltzeko eta aitortza eta erreparazio mekanismo integral bat bermatzeko beharrezko ekinbide eta adostasun politikoak sustatuz".

Nafarroako Gobernuari eskatu diote aitortu dezala "Frankismoaz eta trantsizioaz harago ehunka herritarri tortura aplikatu zitzaigula". Ildo horretan, "dagozkion ardurak bere gain hartzeko" galdegin diote.

