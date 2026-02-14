Bilbao
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Tres ertzainas están siendo investigados por malos tratos a las personas detenidas en el desalojo del Gaztetxe de Rekalde

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hiru ertzain ikertzen ari dira Errekaldeko Gaztetxea hustean atxilotutako pertsonei tratu txarrak emateagatik
author image

EITB

Última actualización

Los agentes han sido citados a declarar a resultas de las denuncias de varios jóvenes. Uno de ellos afirma haber sido insultado y  golpeado por los ertzainas dentro del furgón policial, con las esposas puestas. Otras dos personas que resultaron heridas en los disturbios denuncian haber recibido sendas palizas durante su detencion.

Bilbao Ertzaintza Actualidad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X