Tres ertzainas están siendo investigados por malos tratos a las personas detenidas en el desalojo del Gaztetxe de Rekalde
Los agentes han sido citados a declarar a resultas de las denuncias de varios jóvenes. Uno de ellos afirma haber sido insultado y golpeado por los ertzainas dentro del furgón policial, con las esposas puestas. Otras dos personas que resultaron heridas en los disturbios denuncian haber recibido sendas palizas durante su detencion.
Urtaran sospecha que el Gobierno español está utilizando a los malienses de Vitoria-Gasteiz para justificar el centro Arana
En una entrevista de Euskadi Irratia, el diputado de Políticas Sociales de Álava se ha preguntado si las medidas para los solicitantes de asilo no son para justificar la infraestructura que quieren construir para las personas refugiadas.
Un jabalí ataca a un joven de 16 años en Zumarraga
Mikel recibió el ataque antes del amanecer, cuando fue a dar de comer a su ganado. El animal le persiguió, le mordió y le arrastró unos 150 metros por uno de los prados. Tras la batalla, el joven sólo tenía golpes, ninguna herida abierta, pero el susto fue tremendo. Cada vez es más frecuente ver a jabalíes en los alrededores de los caseríos o zonas urbanas y la solución es difícil.
Joxe Azurmendi dialoga con autoras feministas, en el cómic ganador de la Beca de Creación
"Gizaberetxoak. Joxe Azurmendiren joan eta etorriak", de Ainhoa Olaso, Usue Egia y Mikel Urdangarin, ha sido el proyecto ganador de la Beca de Creación de Durangoko Azoka. Recibirá un premio de 15 000 euros, y el resultado final será presentado en la Azoka de 2026.
El Gobierno de Navarra entrega la Medalla de Oro de Navarra, a título póstumo, al empresario Manuel Torres
Su viuda, Amparo Lusarreta, presidenta de MTorres, ha recogido el premio de manos de la presidenta de Navarra, María Chivite. El hijo de Manuel Torres, Eduardo Torres Lusarreta, ha dado las gracias en nombre de la familia y ha agradecido a Aspace Navarra por presentar la candidatura que ha resultado ganadora.
La familia de Kerman muestra su dolor e indignación tras la puesta en libertad bajo fianza del portero de la discoteca Mítika
En declaraciones a Radio Vitoria, Arantza Beitia, madre de Kerman, lamenta la decisión porque cree que se está enviando “un mensaje de impunidad”.
TSJPV anula la exigencia del perfil C1 en plazas de celador de obras públicas en la Diputación de Bizkaia
El sindicato CC. OO. subraya que “los derechos lingüísticos y laborales son compatibles respetando proporcionalidades sociolingüísticas”.
La jueza abre juicio oral contra el novio de Díaz Ayuso por fraude a Hacienda
El juzgado tiene formulada la acusación contra el empresario por un delito contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.
El espectáculo audiovisual por los 90 años de Radio Vitoria, en directo
A partir de las 21:30 horas se podrá disfrutar del espectáculo titulado Batzen gaituen ahotsa / La voz que nos une, que hará un repaso visual y atractivo a los hechos más relevantes del territorio de los últimos 90 años, a través del sonido de la emisora, con una puesta en escena que incluye actuaciones de danza y música.
Será noticia: Reunión Illa-Puigdemont, estudio de la OMS sobre salud mental y presentación de la nueva temporada de ETB
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno
La Consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco comparece ante los medios para informar sobre los asuntos tratados en la reunión.