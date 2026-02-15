Aparecen nuevas pintadas contra la Ertzaintza en Amurrio

La localidad alavesa de Amurrio ha amanecido este domingo con nuevas pintadas en contra de la Ertzaintza, según ha denunciado el sindicato Esan en un comunicado. Se da la circunstancia de que hace tres semanas aparecieron pintadas similares en el municipio. Esta vez, se puede leer la frase "zipaio muerto".

El sindicato Esan, mayoritario entre la Ertzaintza, ha denunciado "con absoluta firmeza" lo ocurrido y ha considerado que "desear la muerte a los ertzainas no es una pintada más", ni "un acto vandálico sin trascendencia". Según denuncia, se trata de "un mensaje que legitima la violencia contra policías vascos", y es una expresión de "odio y señalamiento, y “un intento de deshumanizar a quienes garantizan la seguridad en Euskadi".

Para el sindicato, frente a estas pintadas "no caben tibiezas", por lo que ha exigido una condena pública "inmediata y sin matices" por parte de todas las fuerzas políticas, "un posicionamiento inequívoco de las instituciones vascas" y la identificación y persecución de los autores. Según argumentan, "quien relativiza estos hechos, quien los minimiza o quien guarda silencio está contribuyendo a normalizar el odio contra los ertzainas".

Esan subraya que no va a aceptar "dobles discursos" como que se "condene la violencia en abstracto mientras se mira hacia otro lado cuando se señala a los ertzainas".