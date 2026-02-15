ARABA
Ertzaintzaren aurkako pintaketa gehiago agertu dira Amurrion

Esan sindikatuak gertatutakoa salatu du, eta ertzainei heriotza opatzea "euskal polizien aurkako indarkeria legitimatzen duen mezua" dela adierazi du. Hala, "berehalako eta ñabardurarik gabeko" gaitzespen publikoa eskatu die indar politiko guztiei.

Amurrio Ertzaintzaren aurkako pintaketak

Amurrioko horma batean bart egindako pintaketa. Argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzaren aurkako pintaketak azaldu dira bart Amurrion (Araba), Esan sindikatuak ohar baten bidez salatu duenez. Aurretik ere, duela hiru aste azaldu ziren horrelakoak Arabako udalerri horretan. "Zipaio muerto" esaldia irakur daiteke oraingoan. 

Ertzaintzan gehiengoa duen Esan sindikatuak "irmo" salatu du gertatutakoa. Horren arabera, "ertzainei heriotza opatzea ez da pintaketa bat gehiago", ezta "garrantzirik gabeko ekintza bandaliko bat" ere. Salatu duenez, "euskal polizien aurkako indarkeria legitimatzen duen mezu bat da", eta "gorroto eta seinalatze adierazpena da, eta Euskadin segurtasuna bermatzen dutenei gizatasuna kentzeko saiakera".

Sindikatuaren aburuz, pintaketa horien aurrean "ez dago epelkeriatan ibiltzerik", eta, beraz, "berehalako eta ñabardurarik gabeko" gaitzespen publikoa eskatu du indar politiko guztien aldetik. Gainera, EAEko erakundeei "jarrera argia" galdegin die, eta egileak identifikatzea eta zigortzea. "Gertakari horiek erlatibizatzen, minimizatzen edo horien aurrean isilik geratzen dena ertzainen aurkako gorrotoa normalizatzen ari da", erantsi du.

Horren ildoan, sindikatuak azpimarratu du ez duela "diskurtso bikoitzik" onartuko, hots, "indarkeria modu abstraktuan gaitzestea, ertzainak seinalatzen direnean beste alde batera begiratzen den bitartean".

Ertzaintza Amurrio Araba Politika

