Sumar
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Alba García: "Me impacta que EH Bildu se lance a los brazos de la derecha vasca con tanta alegría"

Alba García, Sumar
18:00 - 20:00
Alba García. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Alba Garcia: "Harrigarria iruditzen zait EH Bilduk euskal eskuinarengana jotzea horren arin"

Última actualización

Preguntada por al alianza de izquierdas propuesta por Gabriel Rufián, Alba García, coordinadora general de Sumar, ha señalado que EH Bildu ha dejado claro que su primera opción para una alianza electoral sería con el PNV. 

Sumar Alba García Martín EH Bildu EAJ-PNV Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Eneko Andueza reivindica que el PSE-EE es el verdadero eje de la política vasca

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que, mientras los demás hablan, los socialistas están trabajando y son "el eje" de la política vasca y, en un acto en Zumarraga, ha insistido en la necesidad de mantener como de interés general del puerto exterior de Pasaia: "¿Por dónde va a exportar ArcelorMittal si Pasaia pierde su etiqueta de interés general?" ha preguntado.

Cargar más
Publicidad
X