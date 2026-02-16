Alba García: "Me impacta que EH Bildu se lance a los brazos de la derecha vasca con tanta alegría"

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado ante los micrófonos de Euskadi Irratia que, en general, la relación con el PSE-EE en el día a día es buena. "Si algún día tenemos que escuchar algo que no nos gusta, lo haremos, pero nosotros no estamos aquí para eso".