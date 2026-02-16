PNV-PSE-EE
Díez Antxustegi sobre su relación con el PSE-EE: "En política no estamos para tirarnos los trastos; no voy a entrar en este tipo de peleas"

18:00 - 20:00
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi
Euskaraz irakurri: Diez Antxustegi, PSE-EErekin duen harremanaz: "Politikan ez gaude elkarrekin errietan ibiltzeko; ni ez naiz horrelako borroketan sartuko"
author image

EITB

Última actualización

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado ante los micrófonos de Euskadi Irratia que, en general, la relación con el PSE-EE en el día a día es buena. "Si algún día tenemos que escuchar algo que no nos gusta, lo haremos, pero nosotros no estamos aquí para eso". 

PSE EE EAJ-PNV Gobierno Vasco Política

