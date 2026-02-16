Ubarretxena aborda en Madrid el traspaso de los aeropuertos a Euskadi
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, se reunirá hoy en Madrid en el marco de la Subcomisión Bilateral de Gestión e Infraestructuras Aeroportuarias para analizar el traspaso a Euskadi de los aeropuertos de interés general situados en la comunidad. La cita tendrá lugar en el Ministerio de Política Territorial y, tras el encuentro, la consejera comparecerá para informar del resultado.
Esta subcomisión fue acordada por el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la Comisión Bilateral de Cooperación celebrada en julio del pasado año. El objetivo es estudiar la viabilidad y las distintas fórmulas para que Euskadi coparticipe en la gestión, conectividad y competitividad de los aeropuertos, en línea con lo previsto en el Estatuto de Gernika.
El 1 de noviembre se constituyó formalmente la subcomisión en una primera reunión en Madrid. Desde entonces, según fuentes del Departamento, se ha trabajado a nivel técnico para definir la mejor fórmula jurídica y administrativa que permita ampliar la capacidad de gestión de Euskadi sobre estas infraestructuras estratégicas.
Por su parte, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, trasladará al Ejecutivo español la necesidad de apoyar el despliegue del proceso de regularización de migrantes aprobado por el Gobierno español y anticipar sus implicaciones en Euskadi. Además, insistirá en el reconocimiento de Euskadi como punto clave para las personas en tránsito.
Según datos del Gobierno Vasco, Euskadi opera de facto como frontera norte desde 2018, con más de 40.000 personas atendidas y un 90 % de ellas en tránsito, por lo que Melgosa reclamará dotar a la comunidad de herramientas para gestionar estas llegadas de forma más eficaz, coordinada y humana.
