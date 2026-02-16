ESKUMENAK
Aireportuen eskumenari buruz hitz egiteko bilera dute gaur Madrilen Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren ordezkariek

Bestalde, Melgosak migratzaileak erregularizatzeko prozesua babestea eta Euskadi iparraldeko muga gisa aitortzea proposatuko dio Espainiako Gobernuari.
Bilboko aireportua. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Maria Ubarretxena Gobernantzako, Administrazio Digitaleko eta Autogobernuko sailburua Madrilen bilduko da gaur, Aireportuen Kudeaketarako eta Azpiegituretarako Aldebiko Azpibatzordearen esparruan, erkidegoan dauden interes orokorreko aireportuak Euskadira eskualdatzea aztertzeko. Bilera Lurralde Politikako Ministerioan izango da, eta, bileraren ondoren, sailburuak agerraldia egingo du emaitzaren berri emateko.

Azpibatzorde hori eratzea Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak adostu zuten, iazko uztailean egindako Bitariko Lankidetza Batzordean. Helburua da Euskadik aireportuen kudeaketan, konektibitatean eta lehiakortasunean parte hartzeko formulak eta bideragarritasuna aztertzea, Gernikako Estatutuan aurreikusitakoaren ildotik.

Azaroaren 1ean eratu zen, formalki, azpibatzordea, Madrilen egindako lehen bilera batean. Ordutik, Saileko iturrien arabera, maila teknikoan lan egin da, azpiegitura estrategiko horien gainean Euskadik duen kudeaketa-gaitasuna handitzea ahalbidetuko duen formula juridiko eta administratiborik onena definitzeko.

Bestalde, Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak Espainiako Gobernuari helaraziko dio Espainiako Gobernuak onartutako migratzaileen erregularizazio-prozesua babesteko eta Euskadin izango dituen inplikazioak aurreratzeko beharra. Gainera, Euskadi igarobidean dauden migratzaileen funtsezko puntu gisa aitortzea eskatuko du.

Eusko Jaurlaritzaren datuen arabera, Euskadi dagoeneko aritzen da iparraldeko muga gisa; 2018tik, 40.000 pertsona baino gehiago artatu dituzte eta horietatik % 90 igarobidean daude. Hori dela eta, Melgosak eskatuko du tresnak eman diezaiotela Jaurlaritzari migratzaileen harrera modu eraginkorragoan, koordinatuagoan eta gizatiarragoan kudeatzeko.

Bilboko Aireportua Gasteizko Aireportua Hondarribiko aireportua Politika

