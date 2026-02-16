Aireportuen eskumenari buruz hitz egiteko bilera dute gaur Madrilen Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren ordezkariek
Maria Ubarretxena Gobernantzako, Administrazio Digitaleko eta Autogobernuko sailburua Madrilen bilduko da gaur, Aireportuen Kudeaketarako eta Azpiegituretarako Aldebiko Azpibatzordearen esparruan, erkidegoan dauden interes orokorreko aireportuak Euskadira eskualdatzea aztertzeko. Bilera Lurralde Politikako Ministerioan izango da, eta, bileraren ondoren, sailburuak agerraldia egingo du emaitzaren berri emateko.
Azpibatzorde hori eratzea Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak adostu zuten, iazko uztailean egindako Bitariko Lankidetza Batzordean. Helburua da Euskadik aireportuen kudeaketan, konektibitatean eta lehiakortasunean parte hartzeko formulak eta bideragarritasuna aztertzea, Gernikako Estatutuan aurreikusitakoaren ildotik.
Azaroaren 1ean eratu zen, formalki, azpibatzordea, Madrilen egindako lehen bilera batean. Ordutik, Saileko iturrien arabera, maila teknikoan lan egin da, azpiegitura estrategiko horien gainean Euskadik duen kudeaketa-gaitasuna handitzea ahalbidetuko duen formula juridiko eta administratiborik onena definitzeko.
Bestalde, Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak Espainiako Gobernuari helaraziko dio Espainiako Gobernuak onartutako migratzaileen erregularizazio-prozesua babesteko eta Euskadin izango dituen inplikazioak aurreratzeko beharra. Gainera, Euskadi igarobidean dauden migratzaileen funtsezko puntu gisa aitortzea eskatuko du.
Eusko Jaurlaritzaren datuen arabera, Euskadi dagoeneko aritzen da iparraldeko muga gisa; 2018tik, 40.000 pertsona baino gehiago artatu dituzte eta horietatik % 90 igarobidean daude. Hori dela eta, Melgosak eskatuko du tresnak eman diezaiotela Jaurlaritzari migratzaileen harrera modu eraginkorragoan, koordinatuagoan eta gizatiarragoan kudeatzeko.
Diez Antxustegi, PSE-EErekin duen harremanaz: "Politikan ez gaude elkarrekin errietan ibiltzeko; ni ez naiz horrelako borroketan sartuko"
Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak Euskadi Irratiko mikrofonoen aurrean esan du, oro har, egunerokoan PSE-EErekin harremana ona dela. "Egunen batean gustatzen ez zaigun zerbait entzun behar badugu, ba onartu egin beharko dugu, baina gu ez gaude hemen horretarako".
Espazio publikoetan burka eta niqab-a debekatzeko Voxen lege proposamenaren alde bozkatuko du PPk
Abascalen alderdiak bultzatutako ekimena astearte honetan eztabaidatuko dute Diputatuen Kongresuan.
Aireportuen Kudeaketa eta Azpiegituren Azpibatzordea sortzea erabaki zuten Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak iazko uztaileko Aldebiko Lankidetza Batzordean. Horren helburua da Euskadiko aireportuen kudeaketan eskualdatzeko moduak aztertu eta eztabaidatzea.
Ertzaintzaren aurkako pintaketa gehiago agertu dira Amurrion
Esan sindikatuak gertatutakoa salatu du, eta ertzainei heriotza opatzea "euskal polizien aurkako indarkeria legitimatzen duen mezua" dela adierazi du. Hala, "berehalako eta ñabardurarik gabeko" gaitzespen publikoa eskatu die indar politiko guztiei.
Matute (Rufiani ezetz esan ostean): "Beti defendatu dugu ekintza politikoaren batasuna"
EH Bilduk Espainiako Kongresuan duen bozeramailearen ondokoak "ekintza politikoaren batasuna" eta "ekintza elektoralaren batasuna" bereizi ditu, eta esan du "beti" babestuko dutela lehenengoa, eta "eskuin-muturra boterera ez iristeko hainbat ekimen" bultzatzeko konpromisoa hartu dutela.
Berrarmatze nuklearra "apustu arriskutsua" dela esan die Sanchezek NATOko kideei
Municheko Segurtasun Konferentzian egindako hitzaldian, "elkartasunaren, enpatiaren eta lankidetzaren balioetan inbertitzearen alde" egin du Espainiako Gobernuko presidenteak.
Estatu indarkeriaren biktimak ofizialki aitortzeko legea eskatu du Euskal Herriko Torturatuen Sareak
Sareak II. Batzar Nazionala egin du gaur Eibarren, eratu zenetik urtebetera. 5.000 kasu baino gehiago dokumentatu ostean, horiek guztiak "aitortzeko garaia da".
PSE-EE euskal politikaren benetako ardatza dela aldarrikatu du Eneko Anduezak
Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak esan du besteek hitz egiten duten bitartean, sozialistak lanean ari direla eta "ardatza" direla euskal politikan. Zumarragan egin duen ekitaldian, Pasaiako portuaren interes orokorra mantentzeko beharra azpimarratu du, gainea, bestela Arcelor Mittalek bere produkzioa nondik aterako ote duen galdetuz.
Santurtzin gehiengo alternatiboa osatzeko aukera dagoela uste du EH Bilduk
Santurtzin, udalean EAJ ordezkatu lezakeen gehiengo bat osatzeko aukerak ikusten ditu EH Bilduk. Iker Casanova EH Bilduren Bizkaiko bozeramaileak adierazi duenez, udal taldeen ardura izango da balizko akordio bat osatzea. Eta gaineratu du, Santurtziko alkatearen dimisioaren ondoren gertatutakoak argi islatzen duela "EAJren kudeaketa publikoa ulertzeko modua amaituta" dagoela. Atzo Radio Euskadiko 'Ganbara' saioan egindako elkarrizketan, Iñigo Ansola EAJren Bizkaiko presidenteak esan zuen, ordea, ez duela Santurtziko alkatetza galtzeko arriskurik ikusten.