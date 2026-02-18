Marlaska dice que solo dimitirá si la denunciante considera que le ha fallado
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que solo dimitirá si la agente denunciante del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, considera que no se sintió protegida o que él le falló.
En el Pleno del Congreso, Marlaska ha respondido así a la diputada del PP Mirian Guardiola, entre gritos de "dimisión, dimisión" de la bancada popular, tras la querella presentada por la agente por un presunto delito de agresión sexual. El ministro ha insistido en que la única persona cuya opinión aceptará sobre su actuación es la propia víctima.
Marlaska ha reconocido que los hechos denunciados son "de una gravedad absolutamente manifiesta" y ha retado al PP a repetir fuera del hemiciclo sus acusaciones de que conocía los hechos y no actuó, advirtiendo que "nos veremos en otras instancias". Ha subrayado que no tolerará calumnias y ha defendido que desconocía los hechos porque ningún sindicato policial ni medio de comunicación se habían hecho eco de ellos.
El titular de Interior ha pedido al PP que no genere una cortina que cuestione el compromiso de la Policía Nacional y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y ha desafiado a los populares a repetir fuera del hemiciclo lo que dijeron dentro.
La diputada popular Mirian Guardiola había acusado previamente a Marlaska de tapar los hechos y le exigió su dimisión inmediata, acusándole de permitir que un presunto agresor de una subordinada permaneciera al frente de la Policía Nacional y calificándole de "cobarde".
