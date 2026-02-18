Marlaskak esan du salatzaileak eskatuz gero emango duela dimisioa
Barne ministroak ez du aintzat hartu PPren dimisio eskaera, eta defendatu egin du Polizia Nazionalaren bigarrenaren aurkako kereilaren aurrean izan duen jarrera.
Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak adierazi duenez, Jose Angel Gonzalez Poliziaren Zuzendari Laguntzaile Operatiboari (DAO) salaketa jarri dion agenteak huts egin diola uste badu soilik emango du dimisioa.
Kongresuan, Marlaskak horrela erantzun dio Mirian Guardiola PPren diputatuari, "dimisioa, dimisioa" oihuen artean, sexu-eraso delitu batengatik poliziaburuaren aurka aurkeztutako kereila dela eta. Ministroak adierazi du biktimaren beraren iritzia besterik ez duela onartuko.
Marlaskak aitortu du salatutako gertaerak "oso larriak" direla, eta PPri erronka bota dio hemiziklotik kanpo adieraz dezala gertaeren berri bazuela eta ez zuela ezer egin, eta ohartarazi du "beste instantzia batzuetan" ikusiko dutela elkar.
Barne ministroak PPri eskatu dio Polizia Nazionalak eta Segurtasun Indarrek emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako borrokan duten konpromisoa zalantzan jartzeko trikimailua uzteko.
Mirian Guardiola diputatu popularrak gertakariak estaltzea leporatu dio Marlaskari, eta dimititzeko eskatu, ustezko erasotzaile bat Polizia Nazionalaren buru izaten uztea eta "koldarra" izatea egotzita.
Zure interesekoa izan daiteke
Aburtok amaitutzat eman du Aitor Estebanekin izandako desadostasuna, eta atxilotuen jatorria argitaratu gabe jarraituko du
Bilboko alkateak ‘Segurtasunaren aldeko Itunarekin’ lotu du bere erabakia, PSErekin, EH Bildurekin eta Elkarrekin Bilbaorekin sinatua.
Denis Itxasok bideratutzat jo ditu Pradales lehendakariarekin izandako desadostasunak
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak adierazi du desadostasunak bideratuta daudela, baina lehendakariak eta biek hitz egin beharra dutela oraindik, eta aste honetan bilduko direla. Bide batez, Aitor Esteban EAJko EBBren bururari gogorarazi dio arazoa konpontzear dagoela eta presio egiteak ez duela mesederik egiten. Donostian azken urteotan etxebizitza babestuarekin izan den arazoaz ere mintzatu da Euskadi Irratian.
Polizia Nazionalaren operazio-buruak dimisioa eman du, agente batek bortxatu zuela salatu ondoren
Haren mendeko polizia batek Barne Ministerioaren etxebizitza ofizial batean bortxatu izana leporatzen dio; sexu-erasoaz gain, hertsapenak, lesio psikikoak eta ondasun publikoak bidegabe erabiltzea egozten diote.
Espazio publikoetan burka eta niqab-a debekatzeko Voxen proposamena atzera bota du Kongresuak
PPk eta UPNk soilik babestu dute eskuin muturreko alderdiaren proposamena. Juntsek kontra bozkatu du, baina bere lege-proposamena erregistratu du, debekuaren eskariari eusteko. EAJk, berriz, gaia lantzea beharrezkoa ikusten du, eta horretarako azpibatzorde bat sortzea proposatu du.
UCO unitateko agenteek ez dituzte galderak erantzun Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordean, Auzitegi Gorenak hala aginduta
Santos Cerdan, Jose Luis Abalos eta Koldo Garcia auzipetzea eragin duen auziari sekretua kendu diotela azaldu du UCO unitateko agenteetako batek, Adolfo Araiz EH Bilduren bozeramaileak egindako galderaren harira.
Kongresura iritsi da burka eta niqab-a debekatzeko asmoa: PP eta Vox alde daude, baina Juntsek kontra bozkatuko du
Kataluniako alderdiak iragarri du lege proiektu propioa aurkeztuko duela espazio publikoetan belo integrala erabiltzea debekatzeko.
Eneko Andueza: "Ez ditut Estebanen adierazpenak ulertzen, Pradalesek eta Itxasok dena konpondu ostean"
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak "Egun on Euskadi" saioan adierazi duenez, Denis Itxaso sailburuak Imanol Pradales lehendakaria kritikatzean "marra gorria gurutzatu" zuela esanez Aitor Estebanek egindako adierazpenek, ez dute ezer onik ekartzen.
"Kontrolez kanpo dagoen merkatuan" esku hartzea beharrezkotzat jo du Otxandianok
Euskal Herrian dagoen arazorik larriena eta herritarren kezka nagusia etxebizitza dela nabarmendu du EH Bilduk, eta kritikatu du Jaurlaritzak ez duela egoerak eskatzen duen etxebizitza politikarik ezarri.
Ubarretxenak azpimarratu du "aurrerapausoak" eman direla aireportuen gaineko negoziazioan
Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak eskatu du Euskadik parte hartu ahal izan beharko lukeela 13.000 milioi euroko inbertsioak bideratuko dituen dokumentuan, eta tasei eta estrategiari buruz erabakitzeko ahalmena ere bai.