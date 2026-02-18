SALAKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Marlaskak esan du salatzaileak eskatuz gero emango duela dimisioa

Barne ministroak ez du aintzat hartu PPren dimisio eskaera, eta defendatu egin du Polizia Nazionalaren bigarrenaren aurkako kereilaren aurrean izan duen jarrera.

MADRID, 18/02/2026.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene en la sesión de Control celebrada este miércoles en el Congreso. EFE/Kiko Huesca
Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak adierazi duenez, Jose Angel Gonzalez Poliziaren Zuzendari Laguntzaile Operatiboari (DAO) salaketa jarri dion agenteak huts egin diola uste badu soilik emango du dimisioa.

Kongresuan, Marlaskak horrela erantzun dio Mirian Guardiola PPren diputatuari, "dimisioa, dimisioa" oihuen artean, sexu-eraso delitu batengatik poliziaburuaren aurka aurkeztutako kereila dela eta. Ministroak adierazi du biktimaren beraren iritzia besterik ez duela onartuko.

Marlaskak aitortu du salatutako gertaerak "oso larriak" direla, eta PPri erronka bota dio hemiziklotik kanpo adieraz dezala gertaeren berri bazuela eta ez zuela ezer egin, eta ohartarazi du "beste instantzia batzuetan" ikusiko dutela elkar.

Barne ministroak PPri eskatu dio Polizia Nazionalak eta Segurtasun Indarrek emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako borrokan duten konpromisoa zalantzan jartzeko trikimailua uzteko.

Mirian Guardiola diputatu popularrak gertakariak estaltzea leporatu dio Marlaskari, eta dimititzeko eskatu, ustezko erasotzaile bat Polizia Nazionalaren buru izaten uztea eta "koldarra" izatea egotzita.

Espainiako gobernua Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Denis Itxaso Euskadi Irratian
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Denis Itxasok bideratutzat jo ditu Pradales lehendakariarekin izandako desadostasunak

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak adierazi du desadostasunak bideratuta daudela, baina lehendakariak eta biek hitz egin beharra dutela oraindik, eta aste honetan bilduko direla. Bide batez, Aitor Esteban EAJko EBBren bururari gogorarazi dio arazoa konpontzear dagoela eta presio egiteak ez duela mesederik egiten. Donostian azken urteotan etxebizitza babestuarekin izan den arazoaz ere mintzatu da Euskadi Irratian. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X