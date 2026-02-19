Homenaje
El Parlamento Vasco recuerda a los socialistas asesinados Fernando Buesa y Enrique Casas

Minuto de silencio en el Parlamento Vasco por Fernando Buesa y Enrique Casas
18:00 - 20:00
Minuto de silencio en el Parlamento Vasco. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Eusko Legebiltzarrak Fernando Buesa eta Enrique Casas eraildako sozialistak gogoratu ditu

Enrique Casas fue asesinado el 23 de febrero de 1984 por los Comandos Autónomos Anticapitalistas y Fernando Buesa murió junto con su escolta Jorge Díez en un atentado de ETA el 22 de febrero del año 2000. La Mesa de la Cámara autonómica acordó en febrero de 2014 rendir homenaje a los cuatro parlamentarios vascos asesinados por organizaciones terroristas -Fernando Buesa, Enrique Casas, Gregorio Ordóñez y Santiago Brouard- en el Pleno más cercano a la fecha de su asesinato.

