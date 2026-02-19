Omenaldia
Eusko Legebiltzarrak Fernando Buesa eta Enrique Casas eraildako sozialistak gogoratu ditu

Minuto de silencio en el Parlamento Vasco por Fernando Buesa y Enrique Casas
Minutu bateko isilunea Eusko Legebiltzarrean. Argazkia: EFE.

Enrique Casas 1984ko otsailaren 23an hil zuten Komando Autonomo Antikapitalistek, eta Fernando Buesa bere bizkartzain Jorge Diezekin batera hil zen ETAren atentatu batean, 2000ko otsailaren 22an. Legebiltzarreko Mahaiak 2014ko otsailean erabaki zuen erakunde terroristek hildako lau euskal legebiltzarkideak -Fernando Buesa, Enrique Casas, Gregorio Ordoñez eta Santiago Brouard- omentzea, erailketaren egunetik hurbilen dagoen osoko bilkuran.

