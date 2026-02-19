Eudel prorroga sus presupuestos por primera vez en 40 años tras las abstención de EH Bildu

La Asociación de Municipios Vascos, Eudel, prorrogará sus presupuestos por primera vez en 40 años tras la abstención de EH Bildu en la votación de las Cuentas para 2026. El apoyo de PNV y PSE no ha sido suficiente para alcanzar la mayoría cualificada de tres quintos necesaria para que salieran adelante y la Asociación de Municipios Vascos tendrá por tanto que funcionar durante este 2026 con el presupuesto de 2025 prorrogado.

La votación no ha llegado por poco a las tres quintas partes de los ediles asistentes, pues se ha quedado en el 59 %, cuando era preciso alcanzar el 60 % para que el presupuesto fuera ratificado por la asamblea general, que se ha desarrollado este jueves en Zumarraga (Gipuzkoa) con la asistencia y votación de 925 representantes municipales.

El presupuesto para este 2026, que ascendía a 5,3 millones de euros, fue aprobado por mayoría el pasado diciembre por la comisión ejecutiva, órgano de gobierno de Eudel integrado por 15 alcaldes -del PNV, EH Bildu, el PSE/EE e independientes-.

La responsable municipal de EH Bildu, Onintze Oleaga, ya anunció ayer que los ediles de la coalición abertzale tenían previsto rechazar el presupuesto absteniéndose en la votación de hoy, por no estar de acuerdo con el proceso de selección del nuevo director de la entidad, impulsado, según denunció, por el PNV.

La presidenta de Eudel y alcaldesa de Derio por el PNV, Esther Apraiz, ha manifestado su "decepción institucional" ante la prórroga y ha advertido de que esto "dificultará la realización" de varios proyectos. Así, ha lamentado que "hoy no hemos estado a la altura de esa "responsabilidad compartida". Ha apelado a "un debate sosegado, tranquilo, profundo y serio" con el fin de que "esto no vuelva a ocurrir", porque "no es el modelo seguido hasta ahora" que es "el de los acuerdos y la cooperación".

El PNV ha reprochado a EH Bildu que haya bloqueado de "manera injustificada" los presupuestos de Eudel por "incapacidad de acuerdo" y una "decisión de táctica política con consecuencias directas para los ayuntamientos y para el conjunto del municipalismo vasco".

Una vez concluida la asamblea, la vicepresidenta de Eudel y alcaldesa de Azpeitia por EH Bildu, Nagore Alkorta ha manifestado, que les hubiera gustado poder votar a favor de los presupuestos de Eudel, "pero no ha sido posible porque el PNV no ha querido negociar". Según ha explicado ante los medios, EH Bildu mantuvo "desde el primer momento, que el proceso de selección del director general se tenía que hacer conforme a unas reglas de transparencia ya establecidas. El PNV no ha querido seguir esas reglas y no nos ha quedado otra que abstenernos".

El PSE-EE considera que el "bloqueo" que, a su juicio, ha provocado EH Bildu en Eudel supone un "error que solo puede atribuirse a razones ajenas a la asociación de municipios, relacionadas con un tacticismo electoralista cargado de incoherencia".