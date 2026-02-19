Eudelek aurrekontuak luzatu ditu 40 urtean lehen aldiz, EH Bilduren abstentzioa tarteko
EH Bildu atzo iragarri zuenez, koalizio abertzaleko zinegotziek aurrekontua atzera botatzeko asmoa zuten, gaurko bozketan abstenituz, EAJk bultzatutako zuzendari berriaren hautaketa prozesuarekin ados ez zeudelako. Esther Apraiz Eudeleko presidenteak "etsipen instituzionala" adierazi du luzapenaren aurrean, eta ohartarazi du horrek "zaildu" egingo duela hainbat proiektu egitea.
Eudel Euskadiko Udalen Elkarteak, 40 urtean lehen aldiz, luzatu egin beharko ditu aurrekontuak, EH Bildu 2026ko Kontuen bozketan abstenitu egi nbaita gaur. EAJren eta PSEren babesa ez da nahikoa izan kontuak aurrera ateratzeko behar den hiru bosteneko gehiengo kualifikatua lortzeko, eta Euskadiko Udalen Elkarteak 2026ko aurrekontu luzatuarekin funtzionatu beharko du.
Zumarragan ostegun honetan egun duten batzar nagusian 925 udal ordezkari bertaratu dira eta horien % 60ren babesa behar zuten aurrera egiteko kontuek; gutxigatik, baina, ez dira atera, % 59k bozkatu baitute horien alde.
2026rako aurrekontua 5,3 milioi eurokoa zen, eta gehiengoz onartu zuen joan den abenduan batzorde exekutiboak, EAJko, EH Bilduko, PSE/EEko alkateek eta eta alkate independenteek osatzen duten 15 kideko gobernu-organoak.
Onintze Oleaga EH Bilduko udal arduradunak atzo iragarri zuen koalizio abertzaleko alkateek aurrekontua atzera botatzeko asmoa zutela, gaurko bozketan abstenituz, EAJk bultzatutako zuzendari berriaren hautaketa prozesuarekin ados ez zeudelako.
Esther Apraiz Eudeleko presidente eta Derioko alkateak (EAJ) "etsipen instituzionala" adierazi du luzapenaren aurrean, eta ohartarazi du horrek "zaildu" egingo duela hainbat proiektu egitea. Hala, deitoratu duenez, "gaur ez dugu eman erantzukizun partekatuaren neurria". Aurrerantzean, "eztabaida lasaia, sosegatua, sakona eta serioa" eskatu du, "horrelakorik berriro gerta ez dadin", ez baita "orain arte jarraitu dugun eredua, hau da, akordioena eta lankidetzarena".
EAJk "akordiorako ezgaitasunagatik" Eudelen aurrekontuak "arrazoirik gabe" blokeatu izana aurpegiratu dio EH Bilduri, eta "taktika politikoko erabakiak" euskal udalentzat ·ondorio zuzenak· izango dituela ohartarazi du.
Batzarra amaituta, Nagore Alkorta Eudeleko presidenteorde eta Azpeitiko alkateak (EH Bildu) adierazi du eure borondatea zela Eudelen aurrekontuen alde bozkatu ahal izatea, "baina egoer ahonetan ezinezkoa" izan dela esan du. "Hasiera-hasieratik jarri genion EAJri premisa gisa zuzendari orokorren ahutaketa prozesua gardentasunez egin behar zuela". Gogorarazi duenez, "horren baita protokolo bat onartua" dute, baina EAJk ez du nahi izan horri heltzea. "Guretzako oso kezkagarria da, eta horregatik eskatzen diogu Eudeli jokaera hauek aldatue egin behar dituela, guk aldeko boza ematea lortu nahi badu". .
PSE-EEren ustez, EH Bilduk Eudelen eragin duen "blokeoa" "udalen elkartearekin zerikusirik ez duten arrazoiei bakarrik egotz dakieke, inkoherentziaz betetako taktizismo elektoralistari lotutakoak".
