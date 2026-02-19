EUDEL
Eudelek aurrekontuak luzatu ditu 40 urtean lehen aldiz, EH Bilduren abstentzioa tarteko

EH Bildu atzo iragarri zuenez, koalizio abertzaleko zinegotziek aurrekontua atzera botatzeko asmoa zuten, gaurko bozketan abstenituz, EAJk bultzatutako zuzendari berriaren hautaketa prozesuarekin ados ez zeudelako. Esther Apraiz Eudeleko presidenteak "etsipen instituzionala"  adierazi du luzapenaren aurrean, eta ohartarazi du horrek "zaildu" egingo duela hainbat proiektu egitea. 

Asamblea general de Eudel en Zumarraga REMITIDA / HANDOUT por EH BILDU Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 19/2/2026
Eudeleko ordezkariak, gaur
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eudel Euskadiko Udalen Elkarteak, 40 urtean lehen aldiz, luzatu egin beharko ditu aurrekontuak, EH Bildu 2026ko Kontuen bozketan abstenitu egi nbaita gaur. EAJren eta PSEren babesa ez da nahikoa izan kontuak aurrera ateratzeko behar den hiru bosteneko gehiengo kualifikatua lortzeko, eta Euskadiko Udalen Elkarteak 2026ko aurrekontu luzatuarekin funtzionatu beharko du.

Zumarragan ostegun honetan egun duten batzar nagusian 925 udal ordezkari bertaratu dira eta horien % 60ren babesa behar zuten aurrera egiteko kontuek; gutxigatik, baina, ez dira atera, % 59k bozkatu baitute horien alde. 

2026rako aurrekontua 5,3 milioi eurokoa zen, eta gehiengoz onartu zuen joan den abenduan batzorde exekutiboak, EAJko, EH Bilduko, PSE/EEko alkateek eta eta alkate independenteek osatzen duten 15 kideko gobernu-organoak. 

Onintze Oleaga EH Bilduko udal arduradunak atzo iragarri zuen koalizio abertzaleko alkateek aurrekontua atzera botatzeko asmoa zutela, gaurko bozketan abstenituz, EAJk bultzatutako zuzendari berriaren hautaketa prozesuarekin ados ez zeudelako.

Esther Apraiz Eudeleko presidente eta Derioko alkateak (EAJ) "etsipen instituzionala"  adierazi du luzapenaren aurrean, eta ohartarazi du horrek "zaildu" egingo duela hainbat proiektu egitea. Hala, deitoratu duenez, "gaur ez dugu eman erantzukizun partekatuaren neurria". Aurrerantzean, "eztabaida lasaia, sosegatua, sakona eta serioa" eskatu du, "horrelakorik berriro gerta ez dadin", ez baita "orain arte jarraitu dugun eredua, hau da, akordioena eta lankidetzarena".

EAJk "akordiorako ezgaitasunagatik" Eudelen aurrekontuak "arrazoirik gabe" blokeatu izana aurpegiratu dio EH Bilduri, eta "taktika politikoko erabakiak" euskal udalentzat ·ondorio zuzenak· izango dituela ohartarazi du.

Batzarra amaituta, Nagore Alkorta Eudeleko presidenteorde eta Azpeitiko alkateak (EH Bildu) adierazi du eure borondatea zela Eudelen aurrekontuen alde bozkatu ahal izatea, "baina egoer ahonetan ezinezkoa" izan dela esan du. "Hasiera-hasieratik jarri genion EAJri premisa gisa zuzendari orokorren ahutaketa prozesua gardentasunez egin behar zuela". Gogorarazi duenez, "horren baita protokolo bat onartua" dute, baina EAJk ez du nahi izan horri heltzea. "Guretzako oso kezkagarria da, eta horregatik eskatzen diogu Eudeli jokaera hauek aldatue egin behar dituela, guk aldeko boza ematea lortu nahi badu". .

PSE-EEren ustez, EH Bilduk Eudelen eragin duen "blokeoa" "udalen elkartearekin zerikusirik ez duten arrazoiei bakarrik egotz dakieke, inkoherentziaz betetako taktizismo elektoralistari lotutakoak".

Minuto de silencio en el Parlamento Vasco por Fernando Buesa y Enrique Casas
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Eusko Legebiltzarrak Fernando Buesa eta Enrique Casas eraildako sozialistak gogoratu ditu

Enrique Casas 1984ko otsailaren 23an hil zuten Komando Autonomo Antikapitalistek, eta Fernando Buesa bere bizkartzain Jorge Diezekin batera hil zen, ETAren atentatu batean, 2000ko otsailaren 22an. Legebiltzarreko Mahaiak 2014ko otsailean erabaki zuen erakunde terroristek hildako lau euskal legebiltzarkideak —Fernando Buesa, Enrique Casas, Gregorio Ordoñez eta Santiago Brouard— omentzea, erailketaren egunetik hurbilen dagoen osoko bilkuran.

Denis Itxaso Euskadi Irratian
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Denis Itxasok bideratutzat jo ditu Pradales lehendakariarekin izandako desadostasunak

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak adierazi du desadostasunak bideratuta daudela, baina lehendakariak eta biek hitz egin beharra dutela oraindik, eta aste honetan bilduko direla. Bide batez, Aitor Esteban EAJko EBBren bururari gogorarazi dio arazoa konpontzear dagoela eta presio egiteak ez duela mesederik egiten. Donostian azken urteotan etxebizitza babestuarekin izan den arazoaz ere mintzatu da Euskadi Irratian. 

