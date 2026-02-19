PNV y PSE rechazan la comisión independiente y las responsabilidades exigidas por la oposición por las vacunas caducadas
El PNV y PSE, con mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, han impedido que la Cámara pida al Departamento de Salud responsabilidades políticas por las vacunas caducadas que se han inoculado a varias personas, entre ellas bebés, como ha exigido la oposición.
Ambos grupos políticos, socios en el Gobierno Vasco, han votado en contra de sendas iniciativas, una del PP y otra conjunta de EH Bildu y Sumar, en la que entre otras cuestiones solicitaban a Salud que adopte responsabilidades políticas, sin señalar específicamente a nadie, por los errores que se han sucedido como consecuencia de las "deficiencias" estructurales organizativas y de funcionamiento.
El debate en el pleno se ha producido después de que el lunes el consejero de Salud, Alberto Martínez, diera explicaciones en el Parlamento y admitiera que, a pesar de no generar ninguna consecuencia en la salud de las personas, ni a corto ni a largo plazo, "ha sido un error que nunca debería haber sucedido". Todas las vacunas caducaron en los centros de salud y fue por fallos humanos, "sin ninguna voluntariedad por parte de nadie", aseguró el consejero.
Las iniciativas de la oposición, en las que además de las responsabilidades políticas pedían otras mejoras en el sistema, han sido rechazadas y, en su lugar, ha sido aprobada una enmienda conjunta del PNV y PSE, sin ningún otro apoyo, en la que se ha solicitado al Departamento de Salud que agilice la batería de medidas comprometidas por Osakidetza, y que se establezca un protocolo de comunicación ciudadana para transmitir confianza y seguridad en hipotéticos casos de incidencias sanitarias.
La Ertzaintza requiere la información sobre las vacunas caducadas
La Ertzaintza ha requerido personalmente a la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, por orden de la Fiscalía, toda la información disponible respecto a la administración de las vacunas caducadas, después de que el requerimiento inicial del Ministerio Público no hubiera recibido respuesta por parte del Servicio Vasco de Salud, una situación que el consejero de Salud, Alberto Martínez, ha atribuido a "un problema en el registro" que había impedido recibir tal petición, que había sido enviada por vía telemática.
Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Parlamento Vasco, ha confirmado que la Ertzaintza, en funciones de policía judicial, entregó en mano el segundo requerimiento de información de la Fiscalía, que ha abierto una investigación sobre el 'caso de las vacunas caducadas' a raíz de una denuncia presentada por la asociación del Defensor del Paciente.
El consejero ha afirmado que "hoy mismo" remitirán al Ministerio Público "toda la información" solicitada, que será enviada tanto por vía telemática, como presencialmente, con el fin de garantizar su recepción por parte de la Fiscalía.
