Iraungitako txertoen kasuari lotutako batzorde independente bat eratzeko eta erantzukizunak eskatzeko proposamenak atzera bota dituzte EAJk eta PSEk
Jeltzaleek eta sozialistek iragarritako neurriak arintzeko eskatu diote Osasun Sailari, "akatsen arriskua gutxitzeko".
EAJk eta PSEk, Eusko Legebiltzarrean duten gehiengo absolutua baliatuta, blokeatu egin dituzte iraungitako txertoen aferaren harira oposizioak aurkeztutako bi ekimen nagusiak: batzorde independente bat eratzeko proposamena eta Osasun Sailari erantzukizun politikoak exijitzeko eskaera. Iraungitako txertoak hainbat pertsonari jarri zizkietela jakinarazi ostean iritsi da eztabaida ganberara, tartean haurtxoei ere.
PPk aurkeztu du ekimenetako bat, eta EH Bilduk eta Sumarrek bigarrena. Bi proposamenek sistemaren “egiturazko eta funtzionamenduko gabeziek” eragindako akatsengatik ardurak argitzeko beharra eskatzen zuten. Baina jeltzaleek eta sozialistek aurka bozkatu dute, eta oposizioaren planteamenduak bazter utzi dituzte.
Asteleheneko osoko bilkuran, Alberto Martinez Osasun sailburuak azalpenak eman zituen eta aitortu zuen gertatutakoa “inoiz gertatu behar ez zen akatsa” izan dela, nahiz eta, haren esanetan, txertatutako pertsonek ez duten osasun-ondoriorik izan. Martinezek azaldu zuenez, txertoak osasun-zentroetan bertan iraungi ziren, eta giza akats baten ondorio izan zen, “inoren borondaterik gabe”.
Oposizioaren eskaerak atzera botata, EAJk eta PSEk elkarrekin aurkeztutako zuzenketa bakarra onartu du Legebiltzarrak, beste taldeen babesik gabe. Testu horretan, Osasun Sailari eskatu diote Osakidetzak iragarritako neurriak “arintzeko”, “akatsen arriskua gutxitzeko”, eta, gainera, herritarrei zuzendutako komunikazio-protokolo bat ezartzeko, osasun-gorabeheren aurrean konfiantza eta segurtasuna indartzeko.
Auziak bide judiziala hartu du
Ostegun honetan, Osasun Sailak Fiskaltzari bidaliko dio iraungitako txertoei buruz duen informazio guztia; izan ere, euskal fiskaltzak ikerketa-eginbideak zabaldu ditu jada.
Ikerketa horren testuinguruan, Ertzaintzak zuzenean eskatu dio Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiari kasuari buruz eskuragarri dagoen dokumentazio guztia, Fiskaltzaren aginduz. Ministerio Publikoaren lehen errekerimenduak, antza, ez zuen Osakidetzaren erantzunik jaso, eta Martinezek egoera “erregistroko arazo” batekin lotu du.
Sailburuak adierazi du Ertzaintzak, polizia judizialaren eginkizunetan, Fiskaltzaren bigarren informazio-eskaera helarazi zuela, Pazientearen Defendatzailearen elkarteak aurkeztutako salaketa baten ondorioz abiatutako ikerketan. Martinezen esanetan, “gaur bertan” bidaliko diote eskatutako informazio guztia Ministerio Publikoari, bai telematikoki bai aurrez aurre, Fiskaltzak jasotzen duela ziurtatzeko.
