Iraungitako txertoa jaso zuten 23 pertsonari txerto hexabalentea jarri diete berriro
Alberto Martinez Osasun sailburuak azaldu duenez, iraungitako txerto hexabalentea beste 29 pertsonari ere jarri ote zitzaien ikertzen ari dira, baina erregistroan egindako akatsak izan daitezkeela aurreratu du. Dena den, txertoen intzidentzia "bideratuta" dagoela eta orain gertaturikoa argitzea falta dela nabarmendu du.
Iraungitako txertoen harira, Osakidetzak txerto hexabalente, tetrabalente eta hirukoitz birikoak berriro jartzen jarraitzen du. Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak astearte honetan azaldu duenez, guztira 23 pertsonak jaso dute txerto hexabalentea. Halaber, beste 29 pertsona ikertzen ari dira, baina erregistroan egindako akatsak izan daitezkeela aurreratu du Martinezek.
Gobernu bileraren osteko agerraldian, iraungitako txertoen auzia "bideratuta" dagoela nabarmendu du Martinezek. Horren esanetan, atzemandako intzidentziak "bideratu" dira eta gainera hasieran aurreikusi baino kasu gutxiago izan dira azkenean.
Txerto hexabalenteari dagokionez, Osakidetzak iraungitako dosiren bat jaso dutenei deitu die eta gehienak berriro txertatu dituzte.
Guztira, 23 pertsonari jarri diete (18 heldu eta 5 haur). Halaber, iraungitako txerto hexabalentea beste 29 pertsonari ere jarri ote zitzaien ikertzen ari dira, baina erregistroan egindako akatsak izan daitezkeela aurreratu du Martinezek.
Tetrabalente eta hirukoitz birikoari dagokionez, iraungitako dosi batekin txertatutako pertsonak 75 izan direla azpimarratu du Martinezek, eta ez 78 hasieran esan bezala. Horietako batzuk berriro txertatu dituzte eta gehienek hitzordua jaso dute osasun kartillarekin eta osasun historiarekin kontrastea egiteko.
Bestalde, sailburuak berretsi du 2025ean emandako txerto guztiak berrikusi egingo direla, , bost osasun zentrotan indar berezia jarrita: Iztietako (Errenteria) Ondarretako (Donostia) eta Usurbilgo osasun zentroetan —Donostialdeko ESIan— eta San Migel eta Landako osasun zentroetan —Galdakao Barrualdea ESIan—.
"Bideratutako osasun intzidentzia"
Iraungitako txertoen auzia "bideratuta" dagoela azpimarratu du Osasun sailburuak, eta hasieran uste zena baino intzidentzia txikiagoa izan duela. Are gehiago, kasu isolatuak izan direla gaineratu du.
Behin auzia bideratuta, orain gertaturikoa argitzea falta dela adierazi du. Dena den, Martinezek argi utzi du ez dela inor seinalatzeko unea.
