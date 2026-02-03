Un total de 23 personas afectadas por dosis de vacunas caducadas han sido revacunadas con la hexavalente
El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha afirmado este martes que han sido un total de 23 personas afectadas por dosis de vacunas caducadas en Euskadi las que han sido revacunadas con la hexavalente, mientras que otros 29 casos están pendientes de contrastar, aunque ha puntualizado que estos últimos pueden ser errores en registros.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Martínez ha explicado la situación de la gestión de la utilización de vacunas caducadas en los meses de diciembre y enero. "En primer lugar, podemos decir que las incidencias detectadas están ya reconducidas y que además el volumen inicial de las personas se ha reducido", ha indicado.
A día de hoy, ha dicho que todos los casos detectados con inoculación de vacuna hexavalente caducada o presuntamente caducada han sido llamadas, citadas, contrastadas con su historial médico y cartilla de vacunación y revacunadas en su mayoría.
Finalmente, han sido 23 las personas revacunadas, 18 menores y 5 personas adultas. Otras 29 personas están pendientes de contrastar, pero, tal como ha precisado, esto no significa que "todas ellas tengan que ser susceptibles de revacunación" porque "puede tratarse, como en otros muchos casos, de errores de registro".
Asimismo, en el caso de las dos incidencias en la vacuna tetravalente y de la triple vírica, que el pasado jueves situaron en 78 casos potenciales, ha destacado que se han reducido, por ahora, como máximo a 75, "algunas ya revacunadas, la mayoría de ellas citadas por el contraste entre el historial médico y cartillas".
Por otra parte, Martínez ha reiterado que se revisarán todas las vacunas administradas durante 2025, con especial atención en los centros de salud de Iztieta (Errenteria), Ondarreta (San Sebastián) y Usurbil, todas de la OSI Donostialdea, los centros de salud de San Miguel y Landako, estas dos últimas de la OSI Galdakao.
"Incidencia sanitaria reconducida"
Martínez también ha manifestado que, a lo largo de estos días, han comprobado que "la dimensión inicial era errónea y que, de las 12 dosis inicialmente afectadas, aparentemente de forma masiva", se comprobó "que se producen casos aislados", en diferentes centros, con una incidencia "más llamativa" en el de Iztieta de Errenteria (Gipuzkoa).
Por ello, ha subrayado que el escenario descrito hace unos días "ha cambiado, es distinto", y el número de casos y la dispersión inicial "se han ido reduciendo y focalizando". "Podemos hablar de una incidencia sanitaria reconducida", ha insistido.
