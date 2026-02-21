IU, Más Madrid, los Comuns y Movimiento Sumar invitan a Podemos a su nuevo proyecto: "No sobra nadie"
Las cuatro fuerzas políticas que componen Sumar en el Gobierno español (Izquierda Unida, Más Madrid, Catalunya en Comú y Movimiento Sumar) han ratificado este sábado su determinación de volver a ir juntos en las próximas elecciones generales con un nuevo proyecto político al que han invitado a unirse a Podemos.
El acto, convocado en Círculo de Bellas Artes de Madrid, ha comenzado con retraso dada la gran afluencia de público. El evento ha contado con las intervenciones de los ministros Ernest Urtasun, Mónica García y Pablo Bustinduy; el líder de IU, Antonio Maíllo; la portavoz de Movimiento Sumar, Lara Hernández, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre. Al acto han asistido, como invitados, miembros de EH Bildu (Oihana Etxebarrieta e Ibon San Saturnino); los representantes de Sumar en Euskadi, Alba García y Lander Martínez o los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. Entre las ausencias, ha sido destacada la de la vicepresidenta segunda y líder Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz.
Las llamadas a la unidad de la izquierda han sido continuas. "Este proyecto está abierto a todas las fuerzas políticas y movimientos sociales", ha dicho Lara Hernández (Sumar), quien ha pedido "aprender de los errores". “Hemos de cambiar si queremos que todo cambie. No es otro borrón y cuenta nueva”, ha advertido.
En la misma línea, Ernest Urtasun, en nombre de Catalunya en Comú, ha asegurado que "no sobra nadie que no se autoexcluya". Según ha defendido la gente "no nos demanda que seamos iguales, sino que caminemos juntos". Por su parte, el líder de IU, Antonio Maíllo, ha subrayado que "la unidad es el único elemento que asegura que sigamos siendo relevantes".
Rita Maestre (Más Madrid) ha manifestado que "pelearnos entre primos tampoco nos va a ayudar", en clara alusión a Podemos. “Estamos aquí para no repetir los errores del pasado", ha insistido.
Todas las fuerzas han destacado la importancia del momento político. "Es la batalla más importante de nuestros tiempos", ha recalcado Maestre. En opinión de Lara Hernández (Sumar), “no nos podemos permitir que la resignación se instale en nuestras filas. No hay nada más reaccionario que decir que nada se puede hacer”, ha señalado. “España no va a volver nunca más a un bipartidismo estéril. Vamos a construir futuro, ahí tenemos todos los retos y todas las oportunidades”, ha añadido.
Por último, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun ha respondido al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien el miércoles pasado defendió la creación de un frente amplio de izquierdas para ganar "provincia a provincia" escaños a Vox.
Urtasun considera muy positivo que se esté hablando de qué tipo de aritmética electoral hay que aplicar en las distintas provincias para poder ganar. "Esa aritmética es muy necesaria, pero también hoy os quiero decir que no se ganan unas elecciones solo desde la sociología electoral se ganan con un proyecto político ganador que es lo que hemos venido hoy también a construir", ha añadido.
Podemos: "Lo más importante es que la gente quiere izquierda"
La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha celebrado que "mucha gente tenga ganas de izquierda" y ha asegurado que "las alianzas van a caer por su propio peso".
Montero ha respondido así, en una manifestación en defensa la sanidad convocada en Valladolid, al ser preguntada la refundación del proyecto Sumar de cara a las próximas elecciones.
Te puede interesar
Jóvenes de GKS lanzan pintura roja contra el busto de Fraga en Vilalba (Lugo)
GKS reivindica un ataque al busto de Fraga en Vilalba (Lugo)
El movimiento juvenil considera que fue uno de los responsables de las cargas policiales del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, que causaron cinco muertos y más de cien heridos.
Convocan una manifestación de apoyo a 'los 16 de Berango' para el 30 de mayo
Entre el 8 y el 26 de junio de 2026, la Audiencia Nacional juzgará a 16 vecinos de Berango que están acusados de enaltecimiento del terrorismo por organizar presuntamente una bienvenida a un expreso de la localidad en 2022. Piden 36 años de cárcel, 177 de inhabilitación y una multa de más de 75.000 euros para los encausados. "El Comité de Solidaridad con los de Berango" denuncia un nuevo "macrosumario político" y convoca una manifestación nacional para el 30 de mayo.
Bilbao no implantará la tasa turística este verano; San Sebastián, en cambio, la tendrá activa
"Aquí vamos a correr para que su aplicación sea lo antes posible. Nos gustaría y trabajaremos hasta el final para que el impuesto turístico esté activo antes del verano o en el verano", ha señalado el alcalde donostiarra, mientras que Juan Mari Aburto ha señalado que "no va a ser posible, porque todavía estamos en un momento en que la Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado el proyecto de norma foral".
Sumar ve posible concurrir junto a Podemos Euskadi a las próximas elecciones municipales, pero no con EH Bildu
Después del acto de refundación de la izquierda de ayer en Madrid, ETB ha estado este domingo con el diputado de Sumar, Lander Martínez, presente en ese foro, que ha manifestado abordar con ilusión el debate sobre el ir unidos a las próximas elecciones generales. Sobre las municipales del año que viene en Euskadi, cree que el Movimiento Sumar y Podemos tienen que ir en una única papeleta y asegura que han aprendido la lección tras el fracaso en la anterior cita electoral.
Ansola dice que el PNV no participará en ningún frente y menos con EH Bildu que pone "líneas rojas" en Euskadi
Después de que en los últimos días Gabriel Rufián haya abogado por la creación de un frente común para combatir a la ultraderecha, se suceden las reacciones en la política vasca. El PNV ha celebrado hoy un acto en Maruri-Jatabe para homenajear a los alcaldes posteriores al franquismo, en el que el presidente del BBB, Iñigo Ansola, ha dejado claro que no van a participar en ningún frente porque, a su juicio, "en Euskadi no hace falta un frente para combatir a la ultraderecha". También ha criticado a EH Bildu del que ha dicho que "dice no en Euskadi a todas las propuestas de acuerdo, mientras que en España ponen la alfombra roja a todo lo que les piden".
Familiares, ertzainas y cargos institucionales y políticos recuerdan a Buesa y Díez 26 años después de ser asesinados por ETA
Como cada año, el político socialista Fernando Buesa y su escolta, el ertzaina Jorge Díez, han sido recordados con una ofrenda floral junto al monolito en su memoria en los Jardines de la Libertad de Vitoria-Gasteiz. Además de familiares y amigos, el acto ha contado con la presencia de una amplia representación institucional y política.
Hoy se cumplen 25 años del asesinato a manos de ETA de los trabajadores de Elektra Josu Leonet y José Ángel Santos
El 22 de febrero de 2001, ETA hizo estallar un coche bomba cerca del apeadero de Martutene con el objetivo de matar al concejal socialista Iñaki Dubreuil, que resultó herido junto con otras cinco personas. Los operarios de Elektra, de 31 y 40 años, murieron en el ataque.
La hija de Buesa se pregunta si, tras 25 años en prisión, los asesinos de su padre hacen "una lectura crítica" de ETA
Reconoce que el momento de la libertad de los miembros de ETA que asesinaron a su padre "tenía que llegar" y dice que "hay situaciones difíciles, con las que tenemos que convivir, aunque nos duelan, porque creemos en los principios democráticos de los que nos hemos dotado para la vida en común".