IU, Más Madrid, los Comuns y Movimiento Sumar invitan a Podemos a su nuevo proyecto: "No sobra nadie"

Las llamadas a la unidad de la izquierda han sido continuas. "Este proyecto está abierto a todas las fuerzas políticas y movimientos sociales", ha dicho Lara Hernández (Sumar), quien ha pedido "aprender de los errores". “Hemos de cambiar si queremos que todo cambie. No es otro borrón y cuenta nueva”, ha advertido.

En la misma línea, Ernest Urtasun, en nombre de Catalunya en Comú, ha asegurado que "no sobra nadie que no se autoexcluya". Según ha defendido la gente "no nos demanda que seamos iguales, sino que caminemos juntos". Por su parte, el líder de IU, Antonio Maíllo, ha subrayado que "la unidad es el único elemento que asegura que sigamos siendo relevantes".

Rita Maestre (Más Madrid) ha manifestado que "pelearnos entre primos tampoco nos va a ayudar", en clara alusión a Podemos. “Estamos aquí para no repetir los errores del pasado", ha insistido.

Todas las fuerzas han destacado la importancia del momento político. "Es la batalla más importante de nuestros tiempos", ha recalcado Maestre. En opinión de Lara Hernández (Sumar), “no nos podemos permitir que la resignación se instale en nuestras filas. No hay nada más reaccionario que decir que nada se puede hacer”, ha señalado. “España no va a volver nunca más a un bipartidismo estéril. Vamos a construir futuro, ahí tenemos todos los retos y todas las oportunidades”, ha añadido.

Por último, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun ha respondido al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien el miércoles pasado defendió la creación de un frente amplio de izquierdas para ganar "provincia a provincia" escaños a Vox.

Urtasun considera muy positivo que se esté hablando de qué tipo de aritmética electoral hay que aplicar en las distintas provincias para poder ganar. "Esa aritmética es muy necesaria, pero también hoy os quiero decir que no se ganan unas elecciones solo desde la sociología electoral se ganan con un proyecto político ganador que es lo que hemos venido hoy también a construir", ha añadido.