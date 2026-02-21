VÍCTIMAS
La hija de Buesa se pregunta si, tras 25 años en prisión, los asesinos de su padre hacen "una lectura crítica" de ETA

Reconoce que el momento de la libertad de los miembros de ETA que asesinaron a su padre "tenía que llegar" y dice que "hay situaciones difíciles, con las que tenemos que convivir, aunque nos duelan, porque creemos en los principios democráticos de los que nos hemos dotado para la vida en común".

Sara Buesa hoy. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Buesaren alabak galdetu du ea, kartzelan 25 urte eman ondoren, aitaren hiltzaileek ETAren "irakurketa kritikoa" egiten duten
author image

EITB

Última actualización

El socialista Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez Elorza, asesinados por ETA hace 26 años,  serán homenajeados mañana en Vitoria-Gasteiz.

Esta tarde, la Fundacion Fernando Buesa ha celebrado un acto en el que la hija de Buesa, Sara, se ha pronunciado entre otras cuestiones sobre las excarcelaciones y terceros grados concedidos estas últimas semanas a presos de ETA.

Para la hija del dirigente socialista, más allá del tiempo pasado en prisión lo más significativo es si los asesinos de su padre han hecho en este tiempo un "proceso personal de autocrítica".

Buesa ha dicho ser "consciente" de que el momento de la puesta en libertad o de disfrute de beneficios penitenciarios de los condenados por el atentado contra su padre y su escolta "tenía que llegar" y se ha preguntado si, después de 25 años en prisión, los asesinos de su padre hacen "una lectura crítica" de su militancia en ETA, si "se cuestionan que arrebataron vidas" y si son capaces de sentir "el inmenso daño que nos causaron".

 "Hay heridas abiertas que escuecen. Asumo que la realidad siempre va a ser imperfecta a nuestros ojos, que es imposible tener una reparación a la altura de nuestro daño", ha manifestado, para añadir que "hay situaciones difíciles, con las que tenemos que convivir, aunque nos duelan, porque creemos en los principios democráticos de los que nos hemos dotado para la vida en común".

Víctimas del terrorismo Vitoria-Gasteiz Comunidad Autonóma Vasca Política

