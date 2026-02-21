Otegi defiende el modelo municipalista de EH Bildu afirmando que "ofrece seguridad"
Alcaldes, concejales y cargos locales de EH Bildu se han reunido este sábado en Burlada, en la IV. Conferencia Municipalista, en la que su secretario general, Arnaldo Otegi, ha sostenido que el modelo municipalista de la coalición ofrece seguridad en la vida de las personas.
Para la izquierda soberanista el municipalismo es "una herramienta para el cuidado de las gentes" ha sostenido Otegi en la apertura de la IV. Conferencia Municipalista del partido con la vivienda como eje central de trabajo que se celebra en la casa de cultura de Burlada y que ha comenzado con un minuto de silencio por el crimen machista que ha tenido lugar este viernes en Sarriguren por el que un hombre ha sido detenido acusado de matar a su mujer.
La alcaldesa de Burlada, Berta Arizcuren, ha sido la encargada de dar la bienvenida a los asistentes con una intervención en la que ha puesto de manifiesto la preocupación existente por la vivienda.
A continuación ha tomado la palabra Arnaldo Otegi, quien ha empezado su intervención expresando su rechazo al crimen machista y subrayando el compromiso de la coalición contra la violencia machista y con referencias a Gaza, Kurdistán, Venezuela y Cuba remarcando que son "antiimperialistas".
Otegi se ha dirigido a asistentes para decirles que con su trabajo diario son “el reflejo de la República Vasca del futuro" señalando que impulsan las políticas sociales y nacionales de esa república "siendo un pueblo de acogida, hablando en euskera, impulsando el antirracismo, reivindicando nuestra nación, poniendo en marcha las políticas sociales más avanzadas en materias como la vivienda y los cuidados”.
Ante la “frivolidad” que impera en la política en estos tiempos, Otegi ha dicho que la política no puede ser otra cosa que “cuidar y proteger” a los sectores populares y a los sectores más débiles de la sociedad.
"Frente a la ansiedad" ha reivindicado "el análisis sereno y la vista a largo plazo", cuestionando a quienes piensan que "todo es una campaña electoral permanente".
En es contexto ha reivindicado a EH Bildu como "un colectivo de trabajadores que trabaja por construir la República Vasca" y ha insistido en que EH Bildu practica "un municipalismo que está en la primera línea de la construcción nacional y la defensa de las libertades" y que está "al servicio de las clases populares y mayorías sociales".
Ha asegurado que está cansado de oír que "ya no existen diferencias entre derechas e izquierdas". "Negamos la mayor" ha aseverado para a continuación señalar que la diferencia sustancial es que donde las izquierdas ven necesidades sociales que hay que atender las derechas ven oportunidades de negocio para incrementar niveles de capital.
La educación, la salud y la igualdad "no son objeto de negocio económico, sino necesidades que atender, preservar y garantizar" ha recalcado agregando que para ellos en el centro de las políticas está la vivienda, a la que ven como "un derecho" frente a quienes la consideran un negocio.
Por todo ello ha concluido que el modelo municipalista de su formación ofrece “seguridad en la vida de las personas de inspiración republicana, socialista e independentista”.
La IV. Conferencia Municipalista de EH Bildu ha tenido lugar cuando apenas queda un año para las elecciones municipales. Otegi ha reconocido que se encuentra “tranquilo, contento y lleno de confianza”, a la vez que “sereno y con un sentimiento de gran responsabilidad”. En ese sentido, ha remarcado que “EH Bildu es la izquierda serena que sonríe”, "un frente amplio plural que es capaz de sobresalir del momento y la inmediatez para mirar las cosas con vistas, con carácter estratégico".
Tras el discurso de apertura de Otegi, los asistentes debatirán y profundizarán sobre las líneas prioritarias a seguir en este final de legislatura, haciendo especial hincapié en las políticas de vivienda.
También, según informa la coalición, tendrán la oportunidad de conocer experiencias desarrolladas en otros lugares. Así, el concejal de Helsinki (Finlandia), Paavo Arhinmala, y el concejal de Sant Cugat del Valles, Francesc Duch (Catalunya), participarán en una mesa redonda sobre política de vivienda, en la que también intervendrán la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta, y el concejal de Pamplona, Joxe Abaurrea.
